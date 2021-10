El posado de Miley Cyrus en ropa interior que cuesta más de 1000 euros

Desde que Miley Cirus dejó de ser "una chica Disney" no ha parado de estar en el centro de todas las miradas: su radical cambio de look, su boda y posterior divorcio con Liam Hemsworth, sus confesiones sobre su sexualidad y religión…Ahora ataca de nuevo con un extravagante posado en topless sin censura para la portada de la revista Magazine.

La sesión de fotos tuvo lugar en la casa de Nashville de la propia cantante, rodeada de naturaleza. A lo largo de las tomas, simplemente vemos a Miley siendo ella misma, mostrando su original personalidad. Se le ve muy cómoda con ropa interior de Gucci en posturas prácticamente imposibles, con su pelo despeinado y tumbada sobre la hierba o encima de un árbol, con looks que desdibujan la línea entre lo sexy, lo dulce y lo sofisticado: un vestido lencero Miu Miu, ropa interior con logo Gucci, y un top de encaje en capas sobre un body con las plataformas de Versace.

Saca su parte más rockera

Pero no solo se quitó la ropa. La cantante también "ha desnudado su alma" en la entrevista, y habló un poco más sobre cómo es ella realmente y de cómo se siente al subir a un escenario: "Es como saltar de un avión frente a 100.000 personas. Me devuelve ese cosquilleo de miedo, o tal vez ansiedad, que no he sentido en un tiempo".

También habló sobre su colaboración con el grupo Metallica, y lo mucho que le gusta experimentar con los géneros musicales: "Escuchar mi versión de 'Nothing Else Matters' con la mente abierta es un ejemplo de eso: no juzgas quién he sido, qué he hecho o cómo me ve la gente. Entonces, al permitirme hacer un cover de 'Nothing Else Matters' en el disco es como si ustedes validaran mi relación con esta canción. Me encanta ese proceso que hace que mis fans digan: '¿Mierda, Metallica?".

