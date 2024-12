Pipi Estrada se burla de Carmen Borrego tras sus operaciones: "Ha quedado rara, tiene como estrabismo"

Pipi Estrada y Terelu Campos mantuvieron un romance hace años y desde que lo dejaron, su relación es nula. Eso no quita que el periodista deportivo haya especulado con un acercamiento hacia la hija de María Teresa Campos en 2025.

El tertuliano se mostraba así de bromista en el partido de fútbol benéfico que organizó Ana Obregón para la fundación de su hijo. Y allí se ha despachado a gusto con las hermanas Campos, criticando especialmente a Carmen Borrego tras sus retoques estéticos.

Aseguraba a los micros de Europa Press que la colaboradora "ha quedado rara". "Lo que pasa es que Carmen me tendrá que saludar y decirme quién es. Porque ha quedado rara, ¿no? Ha quedado un poco rara. Tiene como estrabismo. Tiene una cosa, no sé", señaló.

Carmen Borrego | Gtres

"Carmen, si nos vemos y no te saludo, no es porque no te quiera saludar. Es porque realmente pensaría: '¿Esta mujer que me saluda quién es?'. Me das tu nombre, tus apellidos. A ver si tienes más suerte la próxima vez que pases por el quirófano", dijo.

Eso sí, el colaborador la defendió de las palabras de Carmen Lomana, que comparó a Borrego con un sapo: "Los sapos son guapos. Hombre, por favor. No nos metamos con los sapos. Hay que respetar a los sapos".

Pipi Estrada | Europa Press

"Carmen Lomana tiene mala leche. Carmen Lomana dice que no ha pasado por la cirugía plástica y también tiene lo suyo. La Carmencita tiene lo suyo. Tápate un poquito", le respondió.

En su intervención, también aprovechó para bromear sobre su relación con Terelu Campos, especulando con un posible affaire para el año 2025. "Sí, me estoy preparando para ello. Por eso he venido a jugar al fútbol, quiero que me pille físicamente bien", añadiendo que, después de nueve años, "hay que estar a la altura de las circunstancias".