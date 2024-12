El gran cambio de Carmen Borrego: nueva cara y brazos tras tres cirugías en una intervención de siete horas

Carmen Borrego ha comenzado una nueva etapa en su vida tras someterse a una combinación de tres cirugías estéticas en una sola intervención de 7 horas.

Este cambio físico llega en un momento lleno de emociones para la colaboradora, ya que su sobrina Alejandra Rubio, a quien está muy unida, ha sido madre por primera vez, una noticia que ha llenado de alegría a toda la familia Campos.

Alejandra Rubio en Madrid | Gtres

La tertuliana y colaboradora ha aprovechado esta intervención para realizarse tres procedimientos con los que ha conseguido estilizar la parte superior de su cuerpo, mejorando notablemente su apariencia, según ha revelado la revista Lecturas.

"He empezado preocupada, no me veía bien. Me he ido empoderando y viéndome mejor", ha confesado Carmen sobre la sesión de fotos para la exclusiva. Ha admitido que incluso hizo el testamento antes de entrar al quirófano.

Entre las intervenciones realizadas, destaca una blefaroplastia, destinada a corregir el exceso de piel en los párpados, logrando un rejuvenecimiento de la mirada. Además, se ha sometido a un lifting cervical, una técnica que mejora el aspecto del cuello y la mandíbula, una de las zonas que le generaban mayor inseguridad y que ya se había operado anteriormente.

Por último, se ha realizado una braquioplastia, procedimiento para eliminar la piel colgante en la cara interna de los brazos, un problema que se acentúa con el tiempo o tras grandes pérdidas de peso.

Carmen Borrego | Gtres

Carmen ha reaparecido visiblemente cambiada y asegura estar "feliz con el resultado". Sin embargo, no todo es perfecto. Respecto a la tensa relación que mantiene con su hijo, una disputa que ha acaparado titulares durante meses, Carmen se muestra esperanzada: "Tengo la conciencia muy tranquila, pero al 2025 le pido que se solucione el problema".

Carmen Borrego cierra el año con una imagen que refleja el empoderamiento que buscaba y dispuesta a afrontar un nuevo capítulo.