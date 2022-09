Pilar Rubio sale en defensa de la reina Letizia tras las críticas por sus "brazos musculados"

Este jueves 15 de septiembre, Pilar Rubio ha presentado su nueva colección con Selmark. Un evento celebrado en Madrid desde donde ha hablado para todos los medios que estaban allí presentes sobre su nueva vida pero, sobre todo, de su relación con Sergio Ramos.

La colaboradora de 'El Hormiguero' le ha confesado a Europa Press que, a pesar de lo que digan, mantiene la ilusión del primer día con Sergio: "Yo creo que sí. Nosotros no solemos discutir ni aburrirnos, la verdad. Me gusta el efecto sorpresa y cuando llego a casa estoy deseando como si fuese la primera vez que le viera".

Ya son diez años con el jugador de fútbol y lo cierto es que han formado la familia que siempre soñaron, por eso el balance que hace de su relación es positivo: "Pues muy bien, fíjate que la convivencia es difícil, pero no porque el amor yo creo que se va haciendo más intenso, te conoces más, tienes muchas más cosas que compartir y muchas más anécdotas de las que luego reírte, entonces yo creo que nos lo pasamos mejor".

Además, reconoce que el paso del tiempo ha hecho que crezcan como personas: "Somos más maduros, más tolerantes el uno con el otro porque cuando tú empiezas con una pareja como que quieres imponer tu personalidad, tus leyes y luego ya como que te vas moldeando y fusionando y ya llegas como a una paz que es muy bonita".

En cuanto a si son románticos, la presentadora reconoce que "mi marido es muy romántico y yo pues hay días que sí y otros que no, pero soy muy imaginativa y me gusta tener siempre sorpresas y hacerle cosas que no se espera en el momento que no se espera".

¿Cómo es su vida en París?

Pilar también ha desvelado cómo es su vida en París y asegura que está muy bien en la capital francesa: "Es muy distinto cuando estoy en París a cuando estoy aquí porque cuando estoy en París estoy centrada en mis hijos. Me levanto por las mañanas, vamos al colegio, me voy a entrenar y luego pues doy mis clases de inglés, de francés y si tengo un día que me puedo escapar antes de que salgan del cole, pues me voy a ver algún museo, a dar vueltas por París".

Además, parece que tiene sus ventajas haber abandonado España, ya que ahora pasa más desapercibida: "A mí me encanta porque no me conoce nadie y voy por allí tan feliz, me meto en una cafetería, me tomo un café y luego me voy a ver la ciudad paseando tranquilamente".

Sobre cómo han llevado los niños la vuelta al cole, Pilar confiesa que: "Bien, muy bien. Son pequeños y sabes que con que tengan amigos para jugar ¡qué bonito es ir al colegio cuando no tienes responsabilidades de exámenes y estas cosas! Van felices, van a jugar".

Pilar Rubio | Gtres

Pilar Rubio y la reina Letizia, dos amantes del deporte

Coincidiendo con el 50 cumpleaños de la reina Letizia, quien guarda también una espectacular forma física al igual que la colaboradora de televisión, y quien, en ocasiones ha sido criticada por sus "musculados brazos", Pilar confiesa "verla maravillosa, me encanta cómo es, me encanta la fortaleza que tiene. El puesto que ella desempeña requiere mucha fortaleza mental y física".

Pese a que asegura que nunca ha coincidido con ella, Rubio ha aprovechado la ocasión para desearle un feliz día y darle la "bienvenida al club de la fuerza", y es que lo cierto es que ambas son unas grandes amantes del deporte.

Sobre los que alguna vez le han criticado por sus brazos o por dejar al descubierto sus abdominales, la presentadora pregunta: "¿Pero quién la critica? Es que habría que ver quién la critica".

La reina Letizia | Gtres

"Evidentemente creo que un cuerpo tonificado o un cuerpo trabajado es señal, no es necesario, de salud en la mayoría de los casos. Creo que es bonito que sigamos trabajando en la fuerza pero sobre todo en la fuerza interior que es la que nos va a hacer sacar la fuerza exterior", ha reflexionado.

Además, Pilar ha confesado que "hay días que voy a entrenar y no tengo fuerza. Hay veces que hago repeticiones llorando... La fuerza la saco en plan negativo o en plan positivo".

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio y Sergio Ramos siembran la polémica con su vídeo en un museo parisino