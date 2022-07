El descomunal peso que Pilar Rubio llega a levantar en su vídeo más impactante

El calor y el verano pueden ser la excusa perfecta para dejar de lado por unos días el deporte. Las vacaciones, los cambios de horarios o las fiestas suelen ser los motivos por los que muchas personas deciden parar sus entrenamientos y retomarlos en septiembre.

Sin embargo, no parece ser ese el caso de Pilar Rubio. La colaboradora de 'El Hormiguero' suele compartir en Instagram, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, algunos de sus momentos en familia, proyectos profesionales y, además, suele sorprender con sus posados luciendo cuerpazo.

En esta ocasión, los followers de la modelo se han quedado impactados por otro motivo y, es que, se podría decir que Pilar Rubio tiene una forma física excepcional, tal y como demuestra su post de Instagram. En él, la colaboradora aparece haciendo un ejercicio físico en el que demuestra que es capaz de levantar ¡120 kilos!

Así, al ritmo rockero de 'Lay it Down', la propia Pilar Rubio ha comenzado escribiendo en el pie del vídeo: "120 kg. Pilar VS the machine".

Y, a continuación, le ha dejado saber a sus seguidores que el verano y el calor no le van a frenar con sus entrenamientos: "A ver si me paso el juego en Agosto".

Una publicación en la que sus followers han aplaudido el progreso de Pilar Rubio con el deporte: "Estás cuadrada. ¡Qué envidia sana!", "¡Wow!", "Acero puro. ¡Qué máquina!", comentaban algunos de los seguidores.

Entrenamientos en familia

Lo cierto es que tanto Pilar Rubio como Sergio Ramos mantienen una muy buena forma física que, entre otros motivos, es fruto de su pasión por el deporte y el tiempo que le dedican a este. De hecho, la pareja no pierde la oportunidad de entrenar mientras pasan tiempo con sus cuatro pequeños.

Ha sido la propia Pilar Rubio quien ha publicado en Instagram un vídeo en el que se deja ver junto a Sergio Ramos y sus hijos en el parque mientras ella se marca unas sentadillas. "Family time", ha escrito la modelo en el post.

Pilar Rubio Instagram | Instagram

Sergio Ramos Instagram | Instagram

En familia o por separado, no hay duda de que Pilar Rubio no pierde ritmo con los entrenamientos ni siquiera en verano. La colaboradora luce un cuerpo espectacular y, además, le ha enseñado a sus seguidores todo el peso que es capaz de levantar.

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio acude sin Sergio Ramos a la boda de Vania Millán, su amiga y exmujer de su cuñado René