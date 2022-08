La petición de Pilar Rubio en su impresionante foto en bikini

Agosto va llegando a su fin y con él acaban oficialmente la gran mayoría de las vacaciones de verano, por lo que toca empezar a preparar la vuelta a las grandes ciudades, al colegio y al trabajo. En esta ocasión, ha sido Pilar Rubio quien le ha regalado a sus más de ocho millones de seguidores de Instagram la que podría ser una de sus últimas fotografías de verano en la que ha hecho una petición muy concreta.

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha posado con un bikini celeste que, además de sentarle fenomenal, le resalta el moreno que ha concentrado a lo largo de todos estos calurosos meses. Una instantánea que no deja lugar a dudas de la excepcional y espectacular forma física que luce la presentadora.

Se trata de un post en el que se puede ver a Pilar de lo más sonriente y en el que ha lanzado una especial petición: "Verano, por favor, no te vayas aún… Y vosotros, ¿preferís los meses de calor o los meses de frío?". De esta forma, la madrileña ha expresado su deseo de que no se marche la temporada veraniega y, además, le ha lanzado una pregunta a sus seguidores, quienes no han dudado en halagarla. "¡Espectacular! y el bikini me encanta", "¡Qué guapa!", "Hermosa" o "¡La más guapa!", eran algunos de esos mensajes.

Duros entrenamientos

Es evidente que Pilar Rubio puede presumir de tipazo y, concretamente, de abdominales. Pero, detrás de ese magnífico físico hay un esfuerzo y una constancia con el deporte, algo por lo que la presentadora parece sentir pasión.

La propia colaboradora de televisión es quien suele compartir en sus redes sociales los duros entrenamientos que practica: "120 kg. Pilar VS the machine" A ver si me paso el juego en Agosto… PD: Malmsteen ataca de nuevo, os espero Lita y Joan", escribía la madrileña en un vídeo donde se le veía haciendo un ejercicio intenso con 120 kilos de peso.

Siendo muy disciplinada con el deporte, luciendo tipazo en bikini y compartiendo uno de los que podría ser de sus últimos posados de verano, Pilar Rubio ha dejado claro cuál es su mayor deseo: que el verano aún no se acabe.

