Paula Vázquez se sincera: su diagnóstico de TDAH y los rumores de affaire con Canales Rivera

Hace tan solo unos días, el nombre de Paula Vázquez protagonizaba los titulares después de unas declaraciones muy polémicas sobre las que ahora se ha pronunciado en los Premios Talento.

La presentadora confesaba en el podcast de Yo Nunca que había tenido un affaire con un concursante de La Isla de los Famosos, enterándose allí mismo que él tenía novia desde hacía tiempo. Y sus seguidores (que no ella) le han puesto nombre: Canales Rivera.

Para los micrófonos de Europa Press, la presentadora de los galardones ha confesado no haberse enterado de que se ha hecho viral y, sobre todo, ha querido dejar claro que ella no ha dado nombres de quién fue el misterioso hombre: "Yo no he confirmado nada de eso. En realidad, la gente se ha basado en el titular de un reel. La gente ni si quiera ha visto el programa entero".

Incluso, se ha especulado con que habría sido ella la que llevó la alianza de boda… ¿Qué hay de cierto en todo esto? "Se está tergiversando todo muchísimo. Ha llegado a unos sitios, pero da igual porque sé que estas modas pasan enseguida y se van a olvidar", ha sentenciado tranquila, desmintiendo todos los rumores.

Y estos rumores que circulan por las redes sociales también están muy ligados a la salud mental, un tema del que ha hablado abiertamente Paula Vázquez en el poscast Estirando el Chicle y que ahora ha explicado en los premios. Una etapa muy complicada para ella a la que le pudo dar nombre: depresión.

"Hasta entonces había gente que detrás de una enfermedad mental veían un fracaso profesional. Creían que eso ya era para siempre. Hoy en día se sabe que no, que te puedes tratar, que hay profesionales y que hay que saber pedir ayuda, que es lo que más nos han costado", ha explicado.

Unas declaraciones en las que también ha desvelado que le han diagnosticado recientemente TDAH: "Estaba convencida de que lo tenía después de ver muchos vídeos de TikTok y he empezado ayer mi tratamiento".

Y, una vez más, ha vuelto a darle importancia a la ayuda de un profesional: "Todavía hay momentos en los que tienes pequeñas crisis, pero ahora ya tienes las herramientas. No solamente una red de amigos que saben lo que pasa, sino que en mi caso yo sigo yendo al psicólogo porque para mí es un regalo de los dioses tener a alguien, un científico que ha estudiado para cuidarte, ¿no?".

Por último, utilizando su altavoz, ha mandado un mensaje muy importante para todo aquel que está pasando por un momento parecido: "Desde aquí todo mi apoyo a toda la gente que esté pasando por un mal momento y que sepan que se supera con ayuda, pidiendo ayuda. Y luego viene una época mucho mejor en donde de repente te sientes empoderado, porque solamente desde la oscuridad puedes volver a ver la luz".