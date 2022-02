Paula Echevarría y David Bustamante, la decisión que tomaron sobre su hija Daniella

Paula Echevarría se abría en canal para hacer una reflexión y desvelar sus miedos acerca de las redes sociales y cómo sobrellevarlas a la hora de ser un personaje público cuando tienes hijos y muestras toda tu vida en ellas.

Paula confesaba haberse visto obligada a tomar una decisión junto a David Bustamante, sobre si mostrar o no a su hija en común Daniella, en sus redes sociales, intentando elegir lo que creían mejor para ella en todo momento.

Así lo contaba en el programa presentado por María Casado: "A los hijos no hay que exponerles mucho en redes, pero tampoco protegerlos demasiado", afirmaba la influencer revelando la reflexión final a la que había llegado junto a Bustamante: "A Daniella la protegí, no la sacábamos ni el padre ni yo en ninguna parte. Pero hubo un punto de inflexión y es cuando la hija de un persona muy famosa cumplió 18 años... Me dio mucho miedo. Le dije a David '¿queremos esto? ¿Crear esta expectación?'. Decidimos naturalizarlo, hay que protegerles pero sin crear el efecto contrario".

Echevarría contaba haber tenido que hacer un gran esfuerzo para lograr "un equilibrio entre lo personal y lo profesional", debido a la dificultad que tiene esto al mostrar su vida personal en redes y consecuentemente que se acabe juntado con la profesional.

Sin embargo, añadía que por otro lado, "todos esos seguidores que están ahí desde hace muchos años también tienen la necesidad de sentirse cercanos a ti y hay una parte personal que muestro sin reparo. Y hay una parte que me gusta guardarme para mí".

...

Seguro que te interesa

David Bustamante presume de lo mucho que ha crecido su hija Daniella: ''Y de repente te hiciste mayor''