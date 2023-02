Miguel Torres asegura que "la máxima unión en una pareja es un niño" y no una boda: "Está anticuado eso"

La presentación del concierto 'OMG LaLiga Music Experience' acogía este miércoles 8 de febrero a numerosos rostros conocidos del mundo de la música y el deporte. Miguel Torres fue uno de los asistentes que se dio cita en el gran evento en el que no dudó en dedicar unos minutos de su tiempo a la prensa tras su paso por el photocall.

Esta vez en solitario, pues Paula Echevarría no estuvo presente, el exfutbolista ha asegurado que se lo pasó "muy bien", "una suerte poder disfrutarlo en familia", el día de su cumpleaños este pasado 28 de enero, aunque reconoce que cuando cumpla 40 años "será algo más especial que un trigésimo séptimo".

"Todos", así responde cuando se le pregunta cuáles son los momentos que más disfruta junto al pequeño Miki puesto que, como asegura, "cualquier padre si tiene la suerte de poder disfrutar con su hijo es complicado priorizar un momento porque todos cada día son nuevos".

Miguel Torres | GTRES

Recalcando, como en tantas ocasiones, que no considera primordial el tener que darse el 'sí, quiero', el exjugador de fútbol, dejando entrever que una pareja por el simple hecho de estar juntos no tiene porqué casarse pese a lo que imponga la sociedad, asegura que "está anticuado eso ya, no es prioritario" puesto que, para él, "lo importante es lo que uno forma, no el título en sí" y cree que "la máxima unión que puede tener una pareja es un niño".

Sobre el presunto delito de agresión sexual del que se le acusa a su compañero de profesión, Dani Alves, Miguel Torres se ha mostrado muy discreto y, asegurando que no puede "decir nada", espera que la justicia resuelva "este tipo de situaciones lo antes posible".