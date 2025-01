Óscar Casas confiesa que Ana Mena es "increíble, espectacular" tras ser pillados juntos

Está claro que el amor ha llegado con fuerza en la familia Casas antes de terminarse el año. Primero con la confirmación de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi y ahora con la sonrisa y el amor con el que ha hablado Óscar Casas de Ana Mena.

Y es que, hace tan solo unos días, después de varios meses de rumores, la pareja de jóvenes eran pillados juntos entre besos y abrazos. Hasta la fecha, ninguno de los dos se había pronunciado sobre esta presunta historia de amor, pero ahora Óscar ha decidido confesar qué significa la cantante para él.

De regreso de Punta Cana tras su viaje familiar en Navidad que ya se ha convertido en tradición, el actor ha atendido a los micrófonos de Europa Press, confesando que ha aprendido que dar detalles de su vida más privada no es lo mejor para él: "No me termina de gustar hablar de mi vida privada, la verdad. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta que es mejor no hablar mucho, ir poco a poco".

Óscar Casas en el aeropuerto de Madrid | Gtres

Sin embargo, su sonrisa le ha delatado y, al ser preguntado por la intérprete de Carita Triste, ha confesado: "Ella es maravillosa. Es increíble, es espectacular". Sin entrar en más detalles, se ha despedido de la prensa sin querer desmentir los rumores de romance y, por lo tanto, confirmando que sí es la nueva pareja del año. Empieza fuerte (y lleno de amor el 2025).

Parece que el amor surgió en el rodaje de la película Ídolos, en la que los dos protagonistas se enamoran. Pues, parece que la realidad en muchas ocasiones supera a la ficción. Tras esto, Óscar y Ana han compartido varias fotos juntos en Instagram y detalles que han llamado especialmente la atención. Y, cuando los rumores sonaban con más fuerza que nunca, el hermano Casas no se quiso perder el concierto de fin de gira de la cantante en el Wizink Center.

Ahora, podemos decir que esta historia de amor es ya una realidad. ¿Subirán su primera foto como pareja próximamente?