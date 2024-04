¿La nueva indirecta de Laura Escanes tras rumorearse que Álvaro de Luna habría vuelto con su ex?

Laura Escanes lo ha vuelto a hacer. Aunque su vida haya continuado con total normalidad después de poner punto final a su historia de amor con Álvaro de Luna, no ha dudado en lanzar un nuevo dardo al cantante debido a las últimas informaciones que apuntan que podría haber vuelto con su ex, Elena.

Al parecer, el intérprete de Todo Contigo se habría dado una segunda oportunidad con su expareja, de la que apenas se conocen detalles. Se sabe que su nombre es Elena, que es catalana y que comenzó con el cantante en 2018. Después de romper, borraron todas sus fotos juntos de las redes sociales. Además, fue la encargada de dirigir el videoclip del tema La Solución y en Instagram se hace llamar Jelen Patiño.

Aunque no ha habido confirmación por ninguna de las dos partes y solo son rumores que cada vez suenan con más fuerza, el último vídeo que ha compartido Laura Escanes ha hecho saltar todas las alarmas. Se trata de un trend de Tiktok en el que exponer por qué no importa a día de hoy haberlo dejado con una persona. Algunos de los más repetidos son "Total, parecía que lo vestía su madre" o "Total , no era ni alto". Y la influencer ha sido todavía más directa: "Total, volvió con la ex". Una reacción inmediata que se ha interpretado como otro dardo más hacia el que un día fue su perfecto compañero de vida.

Por su parte, Álvaro de Luna ha mantenido su silencio. Uno de los últimos mensajes a los que dio like en su cuenta de Twitter fue hace justo un mes, cuando uno de sus seguidores respondió a Laura, que opinaba que su ex no era "la Shakira de la historia" después de las canciones que había sacado. "Pues si las influencers no quieren que les hagan canciones, pues que NO se metan con músicos. Tú cuentas tu vida en tus redes sociales, él lo hace en sus canciones, cariño, es lo que hay, no todo el mundo tiene que bailarte el agua pa que quedes bien con tus seguidores", fue el mensaje al que dio like el cantante.