Norma Duval, en su primer evento junto a su hijo menor, anuncia que va a ser abuela de nuevo

Por primera vez en un evento publicitario junto a su hijo menor, Christian, y su sobrina Andrea Paredes, Norma Duval ha presentado en Madrid Body Buddy, un innovador traje de entrenamiento personal que ha revolucionado el mundo del Fitness en Alemania y que es el secreto de la espectacular figura que luce a punto de cumplir 69 años.

"Llevamos trabajando en él casi dos años, y nos hemos lanzado plenamente porque creemos en el producto. Por eso he involucrado a mi familia, que yo jamás hago nada con mi familia, como lo sabéis, pero mi hijo es deportista, mi sobrina es un bellezón y hemos probado el traje, nos hemos enamorado de él y estamos encantados. Todos lo utilizamos" ha explicado con su mejor sonrisa, asegurando que "yo no tengo mucho tiempo de ir al gimnasio, viajo constantemente. Yo me llevo de viaje el traje, me lo llevo a todos los lados y entonces 20 minutos, dos veces por semana, es una gozada".

Norma Duval, con su hijo menor, Christian, y su sobrina Andrea Paredes | Gtres

Un evento familiar en el que Norma ha revelado una gran noticia: "¡Voy a ser abuela triple!". No porque espere mellizos ninguno de sus hijos, sino porque "para el veranito" nacerá el que será su tercer nieto: "Ya sabemos si es niño o niña, ya lo contaremos más adelante. Es de mi segundo hijo, Yelko".

"Tengo unos nietos maravillosos, mi nieta Valentina va a ser artista seguro, sabe más que los ratones colorados. Es salada, lista, inteligente, guapa. Tiene dos años pero es un peligro, va a ser peor que yo. Ya se la ve" ha revelado orgullosa, sin ocultar que de todas sus facetas la de abuela es la que más le gusta.

Norma Duval posando para los medios | Gtres

Tan feliz con Matthías Khun como el primer día dos años y medio después de su boda, Norma se ha pronunciado sobre los problemas judiciales de su marido y ha asegurado que "estamos muy tranquilos. Yo ya le he dicho a los compañeros que yo hace muchos años sufrí una caridad criminal por alzamiento de bienes y soberanía punible y aquello era como que me van a meter en la cárcel, yo no he hecho nada. Pero bueno, al final yo dije, como no es verdad, pues yo tranquila, hay que luchar las cosas y demostrarlas. Lo luché y lo gané. Gané Hacienda, señores. Gané Hacienda. Y ahora se va a solucionar también". "Solo con Hacienda se es culpable, lo demás se es presunto culpable pero con Hacienda siempre es culpable. Hasta que demuestren lo contrario" ha sentenciado rotunda.

Norma Duval y Matthias Kühn | Gtres

Dentro de unos días es su cumpleaños y, como ha contado ilusionada, "primero lo celebro con mis hijos y luego me voy con Matías fuera, lo celebro con él. Así que celebración doble". "Y encantada de cumplir años. Quiero decir que estoy viva. Es lo más importante" reconoce, destacando que "somos una familia unida y somos una familia normal, como cualquier otra familia y sobre todo yo estoy muy feliz de tener una familia que me aporta mucho en la vida, en todos los aspectos. Entonces el emocional, por supuesto, es el más importante".

Norma Duval atendiendo a los medios | Europa Press

"Lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído muchísimo y ha sido una experiencia muy bonita. El estar acompañada en esta ocasión me emociona mucho, es la primera vez que hago algo y no me siento sola sino arropada" ha explicado bien rodeada de Christian y de Andrea, que no se cierran en banda a volver a trabajar en algún nuevo proyecto junto a Norma, para la que su sobrina solo tiene preciosas palabras: "Para mí mi tía es la mejor. Yo sin ella no sé que haría".