Nerea Barros cuenta cómo se enteró del fallecimiento de Itziar Castro: "No puede ser"

El pasado 7 de diciembre se conoció la repentina muerte de Itziar Castro tras sufrir un paro cardíaco mientras practicaba natación sincronizada en la piscina municipal de Lloret del Mar. Un duro mazazo para el mundo del espectáculo y para la gente que la quería, que se ha reunido en Madrid y Barcelona para rendir un sentido homenaje a la actriz.

Y, entre los rostros conocidos se encontraba Nerea Barros, que ha confesado a los micrófonos de Europa Press que siempre va a tener una sonrisa por su amiga: "Forever, esa fuerza del corazón, valiente, una persona que admiraba muchísimo".

La actriz española ha contado que cualquier persona que conoció a Itziar "le ha tocado dentro", porque era una persona que se dejaba y se hacía querer: "Ahora tendremos que aprender a vivir sin ella porque, efectivamente, hacía mucho bien".

Y es que, desde que el nombre de Itziar Castro comenzó a sonar con fuerza, tuvo que afrontar multitud de críticas, algo que supo llevar con valentía y coraje: "Una de las cosas más increíbles que tenía es que te enseñaba a responder cosas como esas, ataques que vienen de las propias frustraciones que tenemos todos los demás con amor y desde el cariño, desde el corazón. Yo creo que es la cosa más difícil, porque los seres humanos tendemos a responder con violencia siempre, e Itziar te enseñaba justo lo contrario".

Además, Nerea Barros ha desvelado el momento en el que se enteró de esta triste pérdida: "El primer día, recibimos ese momento que te despiertas y dices: esto es de broma, no puede ser. Te quedas en shock. En cuanto pasaron unas horas, yo sentía y decía: estoy de puta madre, estoy bien, aparte ya me lo he currado para la siguiente vida".

Son momentos complicados y tristes, y Nerea tiene claro que hace falta que pase el tiempo para poder afrontar este duelo que nunca se imaginó: "Por eso el día de hoy es para mí tan bonito y tan importante".

Para finalizar -y visiblemente emocionada- la actriz ha recordado el último momento que compartió con Itziar: "Un abrazo. Fue un abrazo enorme, muy largo. Ese fue mi último momento con ella".