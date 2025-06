Natalia Rodríguez, muy identificada con Aitana en su documental: "Estaba obsesionada con que me iba a morir joven"

El documental de Aitana para Netflix llamado Metamorfosis dejó impactantes declaraciones de la cantante sobre su salud mental y cómo es tras los focos. Entre otras cosas, la artista confesó que "siempre he sentido que moriré joven".

Además, en distintas entrevistas con motivo de este proyecto, Aitana reflexionaba sobre la hipocondría que padecía, la depresión y lo fundamental que era ir a terapia.

La estrella del pop de nuestro país relataba así su lado más vulnerable y el más desconocido del mundo del espectáculo, del que, eso sí, cada vez se habla más abiertamente.

Aitana | Gtres

En este contexto, la cantante Natalia Rodríguez ha concedido una entrevista a Gtres en la que ha desvelado los paralelismos que tuvo en su juventud con la cantante y cómo le afectó a ella la exposición pública.

"Yo he visto gran parte del documental de Aitana y me hizo mucha gracia porque veía a una chica y yo me veía como ella cuando tenía su edad. Yo estaba súper obsesionada con que me iba a morir joven, no iba al médico por si me decían que tenía algo malo, no me montaba en los aviones... De hecho estuve 10 años sin montarme en aviones porque me daba miedo volar. Dije: 'Dios mío'. Es lo que está contando ella".

La cantante Natalia Rodríguez | Gtres

"Yo cada vez que estaba con mi familia también me despedía. De hecho, cada vez que me monto en un avión llamo a mi familia para despedirme. O sea, tienes ahí un trauma gordo. No sé si es por el mundo en el que te mueves o lo que sea", señaló, asegurando que ella también es "muy hipocondriaca" tal y como aseguraba Aitana.

Además, la exconcursante de OT coincidía con la importancia de preservar la salud mental ante las críticas del exterior y rodearse de gente sana.