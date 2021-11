Miriam Rodríguez recuerda sus inicios en la música en 'Una caña con...'

Esta semana 'Una Caña Con...' nos trae a Miriam Rodríguez, la cantante que saltó a la fama tras su participación en 'Operación Triunfo' en 2017. La invitada se ha sentado a charlar con Carolina Iglesias y Kikillo en el mítico Bar Bara y una vez más han demostrado que, tal y como defiende Mahou, los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor.

En los minutos finales del programa, Carolina Iglesias le ha preguntado que consejo le daría a una persona que quiere comenzar en el mundo de la música. "Que se divierta. Yo me subo a un escenario para divertirme, para jugar", respondía. Y, además, recordaron cómo fueron los inicios de la cantante en la música: "Antes de entrar en la academia tocabas en bares, en bodas, en el metro".

"Esa época para mi fue muy buena, tocando en los bares de mi pueblo yo fui feliz, ahora también soy muy feliz, pero no era menos feliz antes. Tocando en los bares o en la calle era muy feliz y me lo tomaba igual de en serio. Lo sufría igual, lo sufría como si fuera el Bernabeu lleno. Todo merece la pena desde el momento que hay una persona que te está mirando a los ojos y dices: 'Me está escuchando'", decía la cantante en el programa.