Esta semana 'Una Caña Con...' nos trae a Miriam Rodríguez, la cantante que saltó a la fama tras su participación en 'Operación Triunfo' en 2017. La invitada se ha sentado a charlar con Carolina Iglesias y Kikillo en el mítico Bar Bara y una vez más han demostrado que, tal y como defiende Mahou, los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor.

Una de las preguntas del juego de 'Yo nunca' del programa decía "yo nunca me quedé en blanco sobre un escenario", es entonces cuando ha querido contar la experiencia que vivió cuando Alejandro Sanz la invitó al final de su gira: "En una de las tres canciones más míticas de Alejandro Sanz yo estaba tan nerviosa que giré, no es que me equivocara de letra, sino que giré el sentido de la frase. Lo que iba primero lo puse de segundo y lo que iba segundo lo puse de primero". "Eran los nervios", decía entre risas