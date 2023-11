Mireia Canalda explica cómo hizo una "clausura" con Felipe López por su separación junto a sus hijos: "Lloramos los cuatro"

El pasado mes de agosto, Mireia Canalda y Felipe López confirmaron su separación tras más de una década juntos. Una decisión en buenos términos que confirmaron después de un verano por separado que hizo saltar todas las alarmas.

Desde entonces, la modelo se ha mantenido en un segundo plano. Hasta ahora, reapareciendo en la XIII Cena Benéfica de la Fundación Dr. Iván Mañero celebrada en la Masía Can Magí. Allí, no ha dudado en atender a las cámaras de Europa Press, desvelando detalles sobre esta separación y contando en qué punto se encuentra su corazón.

"Hay un punto de ilusión. Viene una etapa nueva, al abrir un libro en blanco hay ilusión. Hay un punto de miedo, es algo desconocido desde hace 11 años, y de repente ya no estás en ese equipo, en esa manera de vivir y en esa familia. Y hay un punto de tristeza, yo dije sí para siempre", ha comenzado expresando.

Mireia Canalda en la XIII Cena Benéfica de la Fundación Dr. Iván Mañero | Gtres

Una separación bonita

El día que Mireia y Felipe se conocieron establecieron una frase: tú eres para mí. Y así seguirá siendo aunque su amor se haya transformado: "Yo no sé qué puede pasar en el futuro, pero creo que estamos haciendo lo mejor. Nos queremos mucho en realidad, no ha pasado nada, no hay terceras personas, pero ha llegado un momento en el que no nos hacíamos felices".

La presentadora ha explicado que, a pesar de compenetrarse muy bien y entenderse solo con una mirada, hubo un momento en el que se olvidaron de ellos mismos: "Hubo un día que nos miramos y no nos encontramos. No fue un día en particular, pero la historia se resume un poco así".

Mireia Canalda y Felipe López el día de su boda | Gtres

Han pasado poco más de dos meses desde que anunciasen la noticia de su separación, pero la modelo ha confesado estar preparada para ver a Felipe feliz al lado de otra mujer: "Yo creo que sí. No ha sido una decisión de un día para otro, yo he estado un año para tomar la decisión, muy pensada". Eso sí, ha querido dejar claro que ha sido de mutuo acuerdo: "Siempre hay uno que propone, pero es algo que los dos estábamos completamente de acuerdo (…) Como nos llevábamos bien, no había un mal ambiente en casa, podríamos haber tirado toda la vida, pero la vida hay que exprimirla más, hay que hacerlo todo muy pasionalmente. Ahora no hay pasión".

El momento de comunicarlo

Después de meditar la decisión, Mireia y Felipe tuvieron que comunicárselo a sus hijos; un proceso que fue mucho más sencillo y bonito de lo que esperaban: "Igual que hicimos una ceremonia muy bonita, hicimos una clausura muy bonita, en un atardecer. Lloramos los cuatro. Lo hemos hecho muy bien. Dicen: mamá, tenemos dos casas".

El proceso ha sido lento, poco a poco, algo que han agradecido los pequeños de la casa: "Papá y mamá se llevan bien. Les explicamos que el amor cambia de forma, pero se siguen queriendo. Parece un cuento, pero realmente es mi verdad".

Mireia Canalda y Felipe López en 2013 | Gtres

Desde hace dos meses, Felipe López tiene una nueva casa y ambos están dispuestos a comenzar una nueva vida. ¿Está Mireia abierta de nuevo al amor? "Cuando pensaba en la posibilidad de la separación pensaba que no podría mirar a un hombre. Lo veía todo gris y no significa que de repente abra una puerta ni que haya nada especial, pero sí que parece que estoy más tranquila. La vida es una aventura. No sé lo que pasará, a lo que venga, feliz", ha respondido.