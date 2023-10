Mireia Canalda habla del motivo principal de su separación de Felipe López: "El amor solo cambia de forma"

El pasado mes de agosto, Mireia Canalda y Felipe López confirmaban su separación después de varios meses de rumores. Una historia de amor que terminaba tras más de una década juntos.

Ahora, la pareja continúa siendo un tándem perfecto, aunque queriéndose de una manera muy diferente. Así lo ha confirmado la modelo para los micrófonos de Europa Press en el evento de Mayoral al que ha acudido. "El amor solo cambia de forma, al final Felipe es un tipo fantástico, es mi compañero de vida para siempre, es el padre de mis hijos", ha confesado.

Mireia Canalda en un evento de Mayoral | Gtres

Unas palabras con las que ha dejado claro que su expareja seguirá siendo parte de su vida. Una nueva etapa en la que el objetivo es seguir siendo un equipo: "Que los dos tengamos la conciencia de que sigue el amor de otra manera y que somos dos personas que queremos remar a hacerlo lo mejor posible".

Además, ha aprovechado para desvelar el motivo por el que su relación llegó a su fin: "No cogimos ese tiempo para nosotros y nos convertimos en un equipo más que una pareja".

Mireia Canalda, en un desfile en Madrid | Gtres

En sus redes sociales, Mireia Canalda siempre ha presumido de la maravillosa familia que ha creado con su expareja y que seguirá unida a pesar de todo. "El otro día estuvimos en casa jugando los cuatro (…) Mientras se pueda seguir haciendo esto, seguiremos haciéndolo".

La pareja ha optado por la custodia compartida, un proceso que ambos están llevando con total normalidad: "Él es un padre maravilloso (...) Vivimos súper cerquita".

Mireia Canalda y Felipe López el día de su boda | Gtres

En cuanto a su futuro sentimental, la presentadora no ha cerrado la puerta al amor, aunque no es algo en lo que piense constantemente: "No hay que cerrarse a nada (…) Tampoco me lo planteo, necesitaba una página distinta de un cuento que está por escribir, pero por aquí no hay una dirección que se busque, vendrá lo que tenga que venir, para mí, para él, para todos, o no vendrá".