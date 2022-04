Miguel Herrán llora devastado mostrando el incendio de su casa

¡Tristes noticias! Miguel Herrán, el famoso actor de 'La Casa de Papel' ha compartido una noticia devastadora: su casa se ha incendiado.

Miguel Herrán ha sorprendido a todos sus seguidores colgando un storie en el que aparece su casa en llamas. Llorando y desesperado (y aunque a él no se le ve en el vídeo) grita: "No me lo puedo creer, mi casa".

Una publicación donde podemos apreciar cómo el fuego devora la casa del joven intérprete.

La casa de Miguel Herrán | Redes

Un vídeo que ha dejado impactados a todos los fans del actor y que enseguida ha tenido gran repercusión en redes sociales.

En él podemos escuchar a Miguel Herrán cómo grita desesperado viendo como el fuego acaba con todo mientras él, desde fuera, no puede hacer nada para apagarlo.

Un vídeo sobrecogedor que ha generado críticas

Y aunque este vídeo ha generado una gran preocupación, también han sido muchos los que no han dudado en criticar su actitud cuestionando que lo primero que haga al ver el incendio sea grabar un vídeo y colgarlo en su perfil de Instagram. Tanto que incluso algunos se plantean que no sea real. Pero, ¿podría bromear el actor con algo así?

Tras esta impactante publicación, de momento el actor no ha colgado más contenido relacionado con el incendio. Y es que tienen que ser momentos muy complicados para él viendo como pierdes todos sus enseres en un momento.

No sabemos si en algún momento, Miguel Herrán aclarará cómo ha sucedido o qué ha sido lo que ha provocado el incendio ya que ha sido una gran sorpresa que haya colgado este contenido cuando él no suele mostrar mucho de su vida privada a través de las redes sociales.

