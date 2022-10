Miguel Bernardeau habla sobre cómo han cambiado sus sentimientos hacia Aitana tras trabajar juntos

Dos rostros conocidos por todos, además de una de las parejas del momento y así lo están demostrando. Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña, con multitud de proyectos individuales, se atreven ahora con su primera entrevista conjunta a la revista Vanity Fair en exclusiva. En este espacio aprovechan para hablar de cómo lidiar con la fama y los paparazzis, pero también de su vida en pareja y su primer trabajo juntos, la serie de Disney+ España, 'La Última'. Los artistas, que dieron el salto a la fama casi simultáneamente (Aitana en Operación Triunfo y Miguel Bernardeau en 'Élite'), han sido los protagonistas de esta historia.

Miguel viene de una familia del sector- su padre es el productor Miguel Ángel Bernardeau y su madre es la actriz Ana Duato- y cuenta ya con una dilatada experiencia como actor. Mientras Miguel habla de la carrera profesional de su madre, Aitana interviene para dedicarle unas emotivas palabras a su suegra: "La admiro profundamente, como pedazo de profesional y actriz y como persona".

Sin embargo, Aitana debuta en la profesión y parece que apunta maneras. Además, la cantante asegura repetir la experiencia si se le presenta otro proyecto y él, como profesional de la actuación e interpretación, no puede estar más orgulloso de ella y de lo bien que ha defendido el papel. Para muchos puede suponer un problema trabajar con su pareja y aunque Miguel pensaba que iba a ser difícil, ha resultado ser una experiencia preciosa que ha hecho que sus sentimientos hacia la artista crezcan aún más: "Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto", confiesa el actor.

En 'La última', Aitana encarna el papel de Candela, una joven que sueña con ser cantante, por otro lado, Miguel interpreta a Diego que lucha por ser boxeador. Es esta lucha constante por lograr sus sueños es la que une a los dos personajes, que eran antiguos compañeros de clase. La serie se estrenará el próximo 2 de diciembre en la citada plataforma, poniendo a disposición del espectador todos los capítulos.

