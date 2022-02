Michael Bublé y Luisana Lopilato anuncian que esperan su cuarto hijo

Más información Luisana Lopilato revela cómo se encuentra su hijo Noah dos años después de superar su enfermedad

La pareja formada por Michael Bublé y Luisana Lopilato comenzaba su relación en 2008, contrayendo matrimonio tres años más tarde en una preciosa ceremonia. En el año 2013 dieron la bienvenida a su primer hijo Noah, en 2016 a Elías y dos años después a Vida.

Ayer Michael estrenaba su videoclip de la canción 'I'll never not love you', dedicada a su mujer, que además aparece como protagonista y saltaban las alarmas al ver que Luisana aparecía mostrando su barriguita de embarazada justo en los últimos segundos del clip. Desde ese momento miles de preguntas al respecto inundaron las redes sociales ¿estará embarazada de verdad y es su manera de anunciarlo?, se preguntaban todos sus seguidores al ver el vídeo.

Horas más tarde, la pareja confirmaba finalmente su embarazo, sin desvelar aún el sexo del bebé, con dos instantáneas en la nieve en las que Luisana aparece junto a su marido y sus hijos dando mimos a su barriga, y comentando en el pie de foto: "Ooops! We did it again... bebito en camino" , que significa en español: ''Ooops! Lo volvimos a hacer...''.

De esta forma tan original y haciendo referencia al tema "Ooops! I did it again", de la estrella del pop Britney Spears, la pareja anunciaba estar esperando a su cuarto hijo. En cuestión de minutos muchos han sido los mensajes de enhorabuena que han recibido a través de sus redes sociales, entre todos ellos se encontraba el de Daniela Lopilato, hermana de la actriz, que no dudaba en comentar: "¡El corazón me estalla de felicidad! Los amo tanto".

La familia de Bublé también ha querido pronunciarse en redes mostrando su alegría ante esta gran noticia: "Me encanta. ¡Os amo! ¡El Zoo Bublé sigue creciendo!", escribía Brandee Bublé la hermana de Michael.

