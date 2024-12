Mayte Zaldívar confiesa cómo ha sido su Navidad sin Julián Muñoz: "Le puse el gorro de Papá Noel a sus cenizas"

Mayte Zaldívar permaneció incondicionalmente al lado de Julián Muñoz hasta su muerte a finales del pasado septiembre. No cabe duda que su exmujer dejó atrás su polémica separación y posterior relación con Isabel Pantoja, pues desde que al exalcalde de Marbella le diagnosticaran cáncer de pulmón, la actriz no se separó de él.

De hecho, suyo fue el rostro más afectado durante el último adiós al político.

Mayte Zaldívar, en el tanatorio | Gtres

Tres meses después y aún con la emoción a flor de piel, Mayte ha concedido unas palabras a Y ahora Sonsoles, desvelando cómo ha pasado sus primeras Navidades sin él.

"Ha sido una Navidad muy triste, hubo lágrimas, hubo risas y un poco de todo. Es un cúmulo de sentimientos... Es algo que no puedo explicar. Puedo explicarlo con una sonrisa o con unas lágrimas, fíjate lo difícil que es", pronunció Zaldívar antes de revelar una impactante confesión.

"Cuando nos sentamos todos en la mesa, tenemos las cenizas de Julián en casa, le puse un gorro de Papá Noel y lo pusimos al lado de la chimenea para que presidiera la mesa como siempre", aseguró.

Sobre lo que desea para el próximo año, Mayte ha señalado que espera que "se dé un poquito la vuelta y que me haga un año tranquilo y muy fuerte de salud" además de que "no se me salgan las lágrimas porque yo pensaba que se agotaban, pero las lágrimas no se agotan y el dolor tampoco".