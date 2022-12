Mayte García, la exmujer de Cañizares, asegura que su hijo nunca la vio llorar salvo "el día antes de morirse"

Abriendo las puertas de su casa en Valencia y, sobre todo, las de su corazón. Así ha sido la entrevista que Mayte García, la exmujer de Santiago Cañizares, ha concedido en exclusiva a la revista Lecturas en la que ha recordado a su hijo Santi, que en 2018 falleció a los 5 años de edad a consecuencia de un tumor cerebral.

"Siento a mi hijo dentro de mí, es como si él estuviera todo el rato", asegura la empresaria, que confiesa que "cuando necesito hablar con alguien pero no quiero hablar con nadie físico, hablo con él. Mentalmente conecto con él".

"Su mantra diario" es "ser feliz por él". Esta es la promesa que le hizo al pequeño y que adoptó en cierto modo también como filosofía de vida durante todo el proceso de su enfermedad. Echando la vista atrás, Mayte García se ha sincerado sobre el motivo por el que decidía siempre ir de punta en blanco a la clínica: "Yo pensaba: 'Estos médicos se van a creer que yo voy al hospital para enamorarles', pero no, iba al hospital para que mi hijo me viera guapa".

Una conmovedora actitud por la que optó en un momento de lo más delicado en el que recuerda cómo "él no podía hablar porque le dieron dos infartos cerebrales y se me quedaba mirando mientras me tocaba la cara. Y yo me ponía unos buenos zancos, eh, unos buenos tacones para estar todo el día en el hospital".

Además, afirma que "mi hijo no me vio llorar jamás", tan solo "el día antes de morirse, que entró en coma y lo único que hice fue meterme en la cama del hospital con él y pedirle perdón por si le había fallado en algo", desvela sobre quien fue y es su "motor" y su "fuerza".

"No puedo abrazar su cuerpo pero sí su alma", se puede leer en la imagen de la portada del mencionado medio que la protagonista de la charla ha querido compartir como publicación en su muro de Instagram. Imágenes que corresponden al reportaje fotográfico de su hogar y a las que ha acompañado de un sincero pie de foto donde asegura que le ha cambiado su forma de vivir.

"Ya no pienso que todo termina, sino que todo continúa y que todo es para algo. Te ánimo pues a eso... Dale eternidad a tu vida", se ha sincerado sobre su aprendizaje de vida tras el estremecedor episodio que vivió.