Maxi Iglesias posa sin ropa tras su ruptura con Stephanie Cayo

Hace unas pocas semanas que nos hicimos eco de la ruptura entre Stephanie Cayo y Maxi Iglesias. Poco más de un año de amor que surgió durante el rodaje de 'Mochileros', la comedia romántica que ambos protagonizan, del que ahora tan solo queda constancia en la ficción.

Fue la propia actriz quien durante la presentación de la nueva colección de novias de Rosa Clará confirmó la noticia de su ruptura con el actor de 'Física o Química': ''No, ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones'', reveló.

Tras conocerse el fin de su relación, los rumores acerca de que la peruana podría haber recuperado la ilusión junto al actor turco Kerem Bürsin comenzaron a surgir. Unas informaciones de las que, por el momento, la intérprete prefirió guardar silencio pues se trataba de un tema privado y prefería dejarlo ahí.

Ahora, tras haber tomado caminos por separado, hemos visto cómo el madrileño disfruta de unos merecidos días de descanso en Isla Mujeres, en Cancún (México). Así ha dejado prueba él mismo junto a una serie de fotografías que muestran el envidiable paisaje en el que se encuentra, así como lo mucho que está disfrutando.

''Terminar un rodaje y poder aprovechar unos días más en ese país, es un placer... Jugar al ajedrez, otro'', se puede leer en el pie de foto que acompaña a las cinco instantáneas.

Aguas cristalinas, atardeceres o estampas de lo más paradisíacas son algunas de las cosas que el actor ha querido inmortalizar en su perfil. Sin embargo, la sorpresa ha venido de la mano de la cuarta imagen donde vemos a un Maxi completamente desnudo en el mar dejando su trasero al descubierto.

Algo que, como era de esperar, ha desatado las numerosas reacciones y risas por parte de los usuarios de la red que han inundado su tablón de comentarios con mensajes de lo más picantes: ''No vuelvas a hacer esto, casi me da un infarto'', ''Sin palabras'', ''Me muero con la penúltima'' o ''Qué placer a mis ojos...''.

