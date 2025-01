Maxi Iglesias confirma que está enamorado: ¿quién es su novia, Ione Astondoa?

Maxi Iglesias no es de los que airean su vida sentimental, pero esta vez ha hecho una excepción. El actor madrileño, de 33 años, ha confirmado públicamente que está enamorado. Lo ha hecho durante un evento de Samsung celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde, sin entrar en demasiados detalles, ha admitido que está feliz con su pareja.

"Estoy enamorado, sí, sí. Estoy contento", declaró el actor, despejando así cualquier duda sobre su situación sentimental. Una confirmación que no ha pillado del todo por sorpresa a sus seguidores, ya que desde hace meses se especulaba con su relación, sobre todo después de que fuera visto en actitud cómplice con una joven en Santa Pola, Alicante.

Una relación discreta, pero estable

Maxi Iglesias nunca ha sido partidario de hablar de su vida privada, y en esta ocasión no ha sido diferente. A pesar de admitir que está enamorado, dejó claro que no piensa dar más detalles al respecto: "Ya sabéis que no me gusta hablar de esto. Además, creo que con todas las cosas y con todo el trabajo que hay, hablar de esto... No lo voy a ocultar porque no busco ni el clickbait ni el morbo. Ya lo digo, lo reconozco, no me gusta mentir, pero no me gusta hablar de más".

Con estas palabras, el actor dejó claro que, aunque no va a esconder su relación, tampoco piensa convertirla en el centro de atención. Hace ya meses que esta mujer que ha ocupado el corazón de uno de los hombres más deseados de nuestro país ha comenzado a aparecer en sus redes sociales.

¿Quién es Ione Astondoa?

La mujer que ha conquistado a Maxi Iglesias no es otra que Ione Astondoa, una empresaria con un apellido de gran peso en la industria náutica. Es hija de Jesús Astondoa, CEO de Astilleros Astondoa S.A., el único negocio español de yates de lujo con una historia de más de 100 años.

Pero Ione no es solo "la hija de". En 2021, fue nombrada directiva de la empresa familiar, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar este cargo. Su labor se centra en el área de marketing, comunicación y gestión de costes y recursos humanos. "La sensibilidad femenina y el talento joven tienen mucho que aportar en la visibilidad de sectores industriales en España", declaró en el momento de su nombramiento, según apunta ¡HOLA!

Un amor sin escondites

Aunque Maxi Iglesias prefiere mantener su relación lejos de los focos, lo cierto es que no ha ocultado su amor por Ione Astondoa. Desde el año pasado, la pareja ha disfrutado de diferentes planes juntos y ha compartido momentos en redes sociales sin temor a ser vistos.

Así, aunque el actor siga siendo discreto en sus declaraciones, los gestos hablan por sí solos: Maxi Iglesias está enamorado, y su historia con Ione Astondoa va viento en popa.