Marta Castro desvela cómo se encuentra tras su separación de Fonsi Nieto

Retomando poco a poco la normalidad, Marta Castro ha hecho su primera aparición pública apenas dos semanas después de confirmarse su inesperada separación de Fonsi Nieto. Una ruptura en la que no ha habido terceras personas y que, como han confesado sus protagonistas, se ha producido por el desgaste en la relación después de 9 años juntos y un hijo en común, Hugo, nacido el 29 de octubre de 2020, que para ambos es ahora lo más importante.

Espectacular con un diseño rojo, Marta se ha convertido en una de las protagonistas de la fiesta que la revista 'YO DONA' ha ofrecido en la capital con motivo de la inauguración de la MBFWM y, a pesar de su discreción, ha atendido a la prensa con una gran sonrisa.

Sin entrar en detalles sobre su separación de Fonsi Nieto, un tema del que prefiere no hablar públicamente aunque su relación con el expiloto es buena, la empresaria le ha contado a 'Europa Press' cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida lejos del que ha sido su pareja durante los últimos 9 años.

Apasionada de la moda, Marta adelanta que la veremos en el 'front row' de alguno de los desfiles que se celebrarán en los próximos días y desvela cuál es la prenda que nunca falla en su armario: "Unos jeans y deportivas; soy de vestir muy de sport y ahora con el niño, más". "Me atrevo con todo e intento seguir las tendencias y sigo consejos de amigos, pero soy bastante desastre en el tema de la moda", reconoce, asegurando que "desde el confinamiento he optado por el chándal y la ropa mucho más cómoda. Pillo lo primero que cojo en el armario y me lo pongo".

Para el pequeño Hugo lo tiene claro: "Comodidad que va a la guardería", aunque con el tiempo tanto ella como Fonsi, "al que le gusta muchísimo", asegura, le "inculcarán" la misma pasión por la moda que tienen ellos.

Feminista confesa y coincidiendo con el Día de la Mujer, Marta destaca la importancia de seguir luchando por la igualdad, que es "súper importante". "Lo estamos consiguiendo cada vez más, pero queda mucho por hacer y hay pequeñas cosas en las que no hay igualdad", señala.

En una época de especial revuelo por su separación de Fonsi, la empresaria ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores en Instagram, de los que confiesa son "maravillosos" y "me respetan muchísimo. No se meten en mi cuenta para criticar, tengo mucha suerte".

"Yo utilizo las redes para el trabajo pero sobre todo para mostrar mi día a día, para enseñar cómo soy", apunta, confesando que a pesar de que utilizó este medio para confirmar su ruptura sentimental, intenta "poner límites y no estar todo el día enseñando tu vida, aunque está bien no enseñar solo la parte buena de la vida sino también la mala porque todos tenemos épocas buenas y malas".

Confesando que se encuentra "muy bien" tras su separación del DJ, "la vida son fases", afirma, Marta reconoce que prefiere mantenerse "al margen de los medios" porque es una "persona muy tímida y me cohíbo mucho". "Me da vergüenza que me pregunten por mi vida. Entiendo y respeto que la gente tiene que hacer su trabajo, sale una noticia y tienen que contrastarla, pero es verdad que yo lo paso fatal. No estoy acostumbrada tampoco", revela.

Seguro que te interesa...

Fonsi Nieto y Marta Castro se separan tras ocho años juntos