Mariola Orellana se queda impactada al enterarse por la prensa de que Estrella Morente ha sido intervenida: "No tenía ni idea"

Rossy de Palma debuta en el Teatro Real y lo hace de la mano de Silencio, un monólogo sobre el desamor entre dos grandes obras del siglo XX, La voz humana, de Poulenc, y La espera, de Arnold Schömberg. Como no podía ser de otra forma, las amigas más íntimas de la actriz quisieron estar a su lado en una tarde tan especial para la ella entre las que pudimos ver a Hiba Abouk, Bibiana Fernández, Loles León, Marta Robles, Mariola Orellana o Mabel Lozano.

Hiba Abouk, en Madrid | Gtres

Divertidas y muy felices de disfrutar juntas de este plan llegaban al Teatro Real Bibiana Fernádez, Loles León e Hiba Abouk. Derritiéndose en elogios hacia su amiga, Bibiana comentó: "Es la generosidad, la amistad, la lealtad, el compromiso, es una amiga". En uno de los mejores momentos de su vida tras haber pasado por una etapa complicada tras su polémico divorcio, Hiba lucía la mejor de sus sonrisas reconociendo que está, no solo abierta al amor, sino a "todo".

Bibiana Fernádez, Loles León e Hiba Abouk | Gtres

Entre otros asistentes, también Plácido Domingo, que acudía a la cita junto a su hijo, o Emiliano Suárez disfrutaban de una tarde única en el Teatro Real.

Feliz tras convertirse en abuela recientemente, Mariola Orellana se mostraba preocupada al enterarse en ese mismo momento de lo que le había pasado a Estrella Morente tras su reciente intervención quirúrgica: "Ahora mismo le voy a llamar porque además he estado fuera, llevo tres días fuera de viaje y no tenía ni idea, ni idea, y no he visto redes, es que no he visto redes". En cuanto a la gran amistad que les une, Mariola comentaba: "Ella es mi estrella, mi guía, ella es lo más grande que hay, ella sabe lo que significa para mí y esto será nada, mañana ya lo estará contando y será una anécdota".

Mariola Orellana, en Madrid | Gtres

Amiga de Hiba Abouk desde hace muchos años, Mariola se mostró feliz de que la actriz haya retomado poco a poco su vida en Madrid tras su separación: "Nosotros ya la conocemos de hace muchísimos años, cuando era una niña y siempre hemos estado ahí, en todo, en lo bueno y en lo malo y en todo, apoyándola en lo que sea".