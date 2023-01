Mario Vargas Llosa niega que vaya a volver con su exmujer tras su ruptura con Isabel Preysler

Tras conocerse la ruptura sentimental entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa muchos han sido los detalles que han trascendido sobre el porqué han tomado esta decisión. Por un lado, el entorno de la 'Reina de corazones' sigue defendiendo la versión que ésta dio a la revista ¡HOLA!, discusiones continuas y celos sin fundamento, y, por otro, el círculo más cercano del escritor desmiente esos motivos.

Este domingo, Europa Press ha podido hablar con Mario y lo cierto es que se mantiene en la misma postura que el primer día: no quiere hablar nada sobre su ruptura con Isabel, pero con algunas preguntas sí que ha contestado un leve 'sí' o 'no'. "No voy a declarar nada", responde el Premio Nóbel en repetidas ocasiones, pero sí que deja claro que "me encuentro bien, me encuentro muy bien".

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa | Gtres

Mario se muestra de lo más simpático y educado con la prensa, deseándoles un "feliz año" y ¡atención! porque ha contestado con un "no" rotundo cuando le han preguntado si hay posibilidad de que retome su relación sentimental con su exmujer Patricia, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia. Además, también nos ha asegurado que "no" detallará nunca públicamente los motivos de su ruptura con la madre de Tamara Falcó.

De esta manera, el escritor sigue manteniéndose en la postura de no hablar ni detallar nada sobre su ruptura con Isabel, pero sí que ha vuelto a dejar claro que no desvelará públicamente los motivos que le han llevado a romper su relación.