Mario Vaquerizo responde si Álvaro Muñoz Escassi ha ido acompañado a la boda de Jordi Cruz: "Está celebrando su amor"

Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los nombres del verano por el revuelo mediático que originó su ruptura con María José Suárez y las continuas mujeres que han sido relacionadas con él, como Hiba Abouk.

El jinete ha intentado permanecer ajeno a estas polémicas y ha estado de vacaciones disfrutando de diversos lugares en España y América, pero, por el momento, no se sabe nada de su situación sentimental.

Este sábado, el modelo reaparecía ante las cámaras como un invitado más en la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima en Girona, pero lo evitó a la prensa en todo momento. A la entrada en el convento no quiso hacer declaraciones y ha sido su amigo Mario Vaquerizo quien ha respondido por él.

Álvaro Muñoz Escassi en la boda de Jordi Cruz | Europa Press

Ante la pregunta de si Álvaro había llegado solo o acompañado, el marido de Alaska señalaba que habían venido juntos en el tren: "Y me lo he pasado muy bien con Álvaro. Esto no deja de ser una reunión de amigos y una excursión en la que venimos a celebrar el amor, que es lo más bonito. Y ya está. Y yo creo que Álvaro está celebrando su amor y todo el mundo celebra su amor".

Álvaro Muñoz Escassi con otra invitada en la boda de Jordi Cruz | Gtres

Una vez en la fiesta, las cámaras de Europa Press captaron a Álvaro con otros invitados, hablando y disfrutando de una velada de lo más divertida con amigos y rostros conocidos que no quisieron perderse el enlace.