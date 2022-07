El marido de Sonia Monroy sufre un grave accidente de tráfico

Durante esta semana, se está celebrando en Madrid el Orgullo LGTBI+, un acontecimiento que atrae a multitud de personas y muchos de ellos son rostros conocidos. Unos días en los que habrá un gran número de actuaciones que prometen ser todo un espectáculo. De hecho, uno de los más esperados es el de Isabel Pantoja este viernes en Plaza de España.

Sonia Monroy, la que fuera integrante del grupo musical Sex Bomb, se dejó ver este jueves en la capital, feliz por su regreso a los escenarios tras el fallecimiento de su madre y después de una larga temporada alejada de ellos para cuidarla, según explicó ella misma a la prensa. Sin embargo, el fuerte accidente de tráfico que sufrió su marido, Juan Diego, la noche anterior a su regreso a España, casi le obliga a cancelar su agenda.

Sonia Monroy | Gtres

La cantante estuvo hablando con Europa Press y refiriéndose al accidente, explicó que: "Fue muy grave. Ves el coche y te mueres del susto, pero él (Juan Diego) nada, lo típico del cuello. Un susto muy grande justamente la noche antes de yo agarrar el avión para venirme de Los Ángeles".

Sonia Monroy lamenta que su marido no haya podido acompañarle durante estos días de visita en Madrid pero, la cantante afirma que fue él mismo quien le animó a no cancelar sus compromisos en la capital: "'Me dijo: Sonia, no puedes cancelar, es algo que llevas esperando tiempo'".

De Brad Pitt a la maternidad

Sonriente y amable, la intérprete de la mítica canción 'Ven, ven, ven' también ha recordado su encuentro con Brad Pitt: "Fue muy estúpido. No quería hacerse una foto con Yola (Berrocal). Yo lo mandé a la mierda".

Muy atenta con la prensa, Sonia Monroy, además, habló sobre el tema de la maternidad con claridad: "No puedo tener bebés porque ya soy muy mayor". Sobre la posibilidad de adoptar asegura que: "No lo descarto porque vengo de una familia muy numerosa y siempre he tenido el instinto maternal".

Tras llevar doce años instalada en la ciudad de Los Ángeles, la cantante no se plantea volver a vivir en España, aunque sí reconoce que echa de menos la gastronomía de aquí. Al menos, por suerte, durante estos días Sonia Monroy está de vuelta y disfrutando del Orgullo LGTBI+ en Madrid.