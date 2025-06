José Mercé, sobre la muerte de su hijo hace más de 30 años: "Eso no se supera nunca"

Hasta la cena benéfica de la Fundación Querer se ha acercado el cantante flamenco José Mercé, quien no ha dudado en apoyar la causa. El artista, que hace 30 años perdió a su hijo a causa de una enfermedad congénita, se ha mostrado de lo más solidario durante el evento, y es que es un tema que siente muy de cerca.

José Mercé haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

"Bueno de verdad esto sí es importante, y tengo que decirte que estos eventos es donde hay que acudir, es donde hay que ayudar, es donde hay que poner todo lo que se pueda porque esta familia lo necesita ya que están desde que se levantan hasta que se acuestan están luchando por estos niños", comenzaba diciendo el cantaor sobre la labor de la fundación. Una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación, educación y concienciación social de niños con necesidades educativas especiales, derivadas de enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje.

José Mercé sabe mejor que nadie lo importante que es apoyar este tipo de causas, y es que el cantaor flamenco perdió a su hijo Curro, a los 14 años, a causa de una enfermedad del corazón. Por este motivo, ha destacado la importancia de tener cerca a la familia y amigos, especialmente en momentos difíciles.

José Mercé en la cena benéfica de la fundación Querer | Gtres

Durante su última aparición pública, el cantante ha señalado que, la muerte de su hijo, fue sin duda el peor momento que atravesó la familia y del que no se va a sobreponer nunca. "Eso no se supera, se sigue viviendo pero superarlo no. Lo único que pasa es que bueno, pues parece ser que ellos mismos te ayudan y está todo bien. Todo el día hablando de ellos, pasen los años que pasen, o sea, él siempre está con nosotros", recordaba emocionado.

Finalmente, ha terminado asegurando que está en un buen y feliz momento de su vida, y es que el pasado mes de mayo el artista apareció en el escenario del teatro Nuevo Alcalá de Madrid para dar la bienvenida a su nueva gira de conciertos, Manuel Alejandro: "El sábado me voy al Monasterio de Uclés y vamos a hacer una gira por toda España y afortunadamente pues muy contento y muy feliz".

José Mercé y su mujer, Mercedes, se casaron en 1974. Pero no todo han sido buenos momentos para el matrimonio, en 1994 sufrieron uno de los golpes más grandes de su vida: la muerte de su hijo Curro. El artista y su mujer tienen otras dos hijas más, Desirée y OHara, quienes se han desvinculado del mundo de la música.