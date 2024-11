María Pedraza, sobre cómo está su hermana Celia tras su separación de Miguel Herrán: "Cuando tienes un hijo…"

A principios de julio, apenas seis meses después de convertirse en padres de su primera y única hija, Miguel Herrán anunciaba su ruptura con Celia Pedraza, hermana de María Pedraza, tras dos años de discreta relación: "Adelantándonos a posibles rumores, me gustaría informar que desde hace un tiempo, tanto Celia como yo decidimos que nuestra relación sentimental tomara rumbos diferentes".

Con este mensaje, compartía con sus seguidores esta decisión, dejando en el aire cuáles habían sido los motivos, pero aclarando que se habría producido de manera amistosa y de mutuo acuerdo.

Mientras suenan rumores de romance entre Miguel Herrán y Belén Perea, íntima amiga de Froilán, Celia se encuentra en un buen momento, como ha revelado su hermana María a los micrófonos de Europa Press.

María Pedraza en los premios InStyle En Serie | Gtres

La actriz ha asistido a los premios InStyle En Serie que se han entregado este martes en el madrileño Florida Retiro, confesando que su hermana está plenamente volcada en su hija: "Está muy bien la verdad, y cuando tienes un hijo pues imagínate, al final tienes toda tu energía puesta ahí. Entonces, está muy bien".

Sin querer dar más detalles, María se ha alejado de la polémica, sentenciado que Celia está atravesando un momento muy bonito: "Al final lo que es de familia se queda en familia, o sea, que por ahí ya no te puedo decir más".

Enamorada de su sobrina, María ha confesado que sí está entre sus planes ser madre en un futuro: "Lo que he percibido es que es algo sacrificado, o sea, es muy, muy, muy sacrificado. Pero es maravilloso y yo creo que sí, en algún momento de mi vida sí me gustaría serlo la verdad. No sé cuándo, pero sí que tengo claro que lo seré, en algún momento".

Además, la actriz se ha pronunciado sobre el complicado momento que atraviesa nuestro país tras la DANA que ha arrasado numerosas localidades en Valencia y Albacete y ha llamado a la solidaridad de todos los españoles porque "es algo que realmente nos involucra a todos. Ojalá no tuvieran que pasar estas cosas porque es una desgracia, pero ojalá nos sirva de cara a un futuro, no sé, que tengamos una lección como humanos, la verdad. Aprender a ser un poco más generosos, pero creo que lo estamos siendo".