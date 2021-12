Así es Belén Perea, la joven a la que se ha visto con Froilán en actitud cariñosa

La pareja formada por Froilán y Mar Torres, que se conocieron en el internado de Sigüenza, confirmando su relación en 2017, tomó la decisión de darse otra oportunidad hace unos meses tras algunos altibajos en su relación, sin embargo, a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado los rumores de ruptura, ha aparecido otra mujer en la vida del hijo de la infanta Elena, que podría haber sido la causante de la ruptura de la pareja.

La aparición de esta chica llamada Belén Perea se hizo pública al haberles pillado en juntos en la puerta de una discoteca y, en cuestión de unos instantes, Torres, que estaba de viaje en México, llamó al nieto del rey Juan Carlos para pedirle explicaciones, aunque de poco sirvió porque Froilán lo negó todo, tal y como ha informado la revista 'Semana'. A pesar de los rumores la pareja nunca ha confirmado públicamente su relación y han afirmado siempre ser solo amigos.

Belén Perea estudió en el mismo internado que Mar y Froilán, aunque nunca se ha considerado amiga de Torres. Su círculo de amigos más cercano ha revelado que algunos de sus encuentros como amigos han sido "con derecho a roce".

El posible nuevo amor de Froilán tiene dos años más que él, es decir, 25 años, estudia Dirección de Marketing y Comercio Digital en Madrid, aunque además es influencer ya que cuenta con más de 54.600 seguidores en redes sociales. A juzgar por sus fotos de Instagram, tiene un estilo único y se puede apreciar como es una gran amante de la moda, al igual que su amiga, Victoria Federica, hermana de Froilán.

Las primeras declaraciones de Perea sobre su posible relación con Froilán según informa 'Europa Press': "Somos amigos, pero no voy a decir nada más, lo siento. Estoy bien, pero a ver si me dejáis tranquila porque me estáis agobiando muchísimo y no me gusta la prensa, lo siento muchísimo".

