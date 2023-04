María Pedraza y Álex González, así evitaron hablar de su relación en sus últimas apariciones públicas

María Pedraza y Álex González siempre fueron muy discretos con su relación sentimental y nunca se supo en qué punto se encontraban, pero los rumores de crisis sonaron más fuertes que nunca durante los Premios Goya 2023, donde se dejaron ver por separado. Este miércoles, la revista ¡HOLA! ha publicado en exclusiva el que podría ser la nueva ilusión de María Pedraza, alejada completamente de Álex.

El joven que, supuestamente, ha conseguido enamorar de nuevo a la actriz responde con el nombre de Víctor López, es piloto de Majadahonda (Madrid), tiene 34 años. Ambos han disfrutado de esta Semana Santa juntos y parece que lo suyo va en serio, tal y como podemos ver en el reportaje fotográfico que publica la revista.

Europa Press ha rescatado las últimas veces que habló con María y Álex, justo en un momento en el que ya se hablaba de crisis sentimental entre ambos, pero todavía no había trascendido su ruptura tras dos años de relación. Ambos acudieron a los Premios Goya, pero para sorpresa de todos, no posaron juntos.

En ese momento, Álex confirmó que todo está "bien, todo bien, todo en orden", pero evitaba hablar de María: "Ya sabes que de esto me cuesta hablar. Para una noche que es para celebrar el cine español". Cuando le decían que hablar de su noviazgo y del cine provocaba la misma felicidad, él mismo hacía una clara diferencia: "No, no es la misma felicidad, hoy es la noche del cine español".

Por otro lado, mucho más tajante, la actriz en el Festival de Cine de Málaga respondía de forma cortante a las preguntas sobre el actor y aseguraba que "de mi vida privada no te hablo, perdón". Ahora, ya se sabe que la historia de este amor se terminó y ella parece que ha rehecho su vida con Víctor, el joven piloto.