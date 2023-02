La diferencia que hace Álex González con María Pedraza y los Goya: "No es la misma felicidad"

Los Premios Goya se celebraron de forma impecable en una gala que estuvo marcada por la muerte de Carlos Saura y el emocionante discursos de sus hijos al recoger su Goya de Honor, además del triunfo de 'As bestas'.

Junto a ellos, las mujeres hicieron historia al lograr su máximo de nominaciones en estos premios, aunque las miradas también estuvieron puestas en la alfombra roja y sus mejores looks.

A lo largo de ella, fueron desfilando un sinfín de estrellas y personalidades que atendieron en la previa de la gala a los medios. Entre los actores, Álex González fue uno de los más solicitados, el cual sorprendió con unas declaraciones cuando se le preguntó sobre su relación con María Pedraza.

Ambos siempre han sido muy discretos con su relación sentimental y pocas veces han hablado en qué punto se encuentran, pero ahora los rumores de crisis son más fuertes que nunca. María Pedraza y Álex González estuvieron en los Premios Goya 2023, pero llegaron separados y no posaron juntos, aunque nunca lo han hecho.

María Pedraza | GTRES

Las palabras de Álex González sobre su relación con María Pedraza

Tras hacer un repaso a las favoritas para él, recordar la figura de Carlos Saura o actualizar cómo le va profesionalmente, el intérprete de 42 años aseguró que todo estaba "bien y en orden", con la actriz, pero evitaba hablar directamente de María Pedraza.

"Ya sabes que de esto me cuesta hablar. Para una noche que es para celebrar el cine español. La próxima hablamos de eso", declaró, desviando el foco de la conversación. Al ser preguntado por la felicidad de su noviazgo y que el cine le provocaba, Álex puntualizó al diferenciar ambas de forma radical: "No, no es la misma felicidad, hoy es la noche del cine español".

María Pedraza y Álex González | Gtres

Los anteriores rumores de ruptura entre Álex González y María Pedraza

Los rumores sobre una separación de la pareja comenzaron a circular en los últimos meses de 2022 después de que ambos se dejaran de seguir mutuamente en Instagram e incluso eliminaran algunas de sus publicaciones juntos.

Sin embargo, el madrileño declaró que estaban en su mejor momento como pareja y que ya vivían en la misma casa.

Queda por ver si con el inicio de 2023 ha habido un cambio en la relación que aun no han hecho público.