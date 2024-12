María José Suárez pone fin a los rumores con Iker Casillas tras el mensaje del futbolista: "¿Qué tontería es esta?"

Es Navidad, queda menos de un mes para que se acabe el año, y el amor está por todas partes. Menos en la vida de María José Suárez, o al menos no junto a Iker Casillas. Y es que, después de que la revista Semana hiciera saltar todas las alarmas publicando unas fotos de la modelo y el exfutbolista juntos, ha sido ella la que se ha pronunciado firmemente.

Porque, cabe recordar, que horas después de este bombazo, era Casillas el que utilizaba su cuenta de X (su red habitual para desmentir noticia) para hablar alto y claro del vínculo que tiene con la modelo: "Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas (…) Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios, por favor".

Tras esto, María José ha puesto tierra de por medio a la polémica para disfrutar de unas vacaciones pre-Navidad junto a su pequeño. Lo ha hecho feliz, sin nada que ocultar y dejando claro que su corazón no pertenece al exfutbolista, con quien ya la hemos visto en más de una ocasión.

"Estoy muy bien. Me voy con mi niño unos días de vacaciones que nos hace muchísima ilusión", confesaba, dejando claro que no tiene "nada que decir" respecto a las últimas informaciones que la relacionan con Casillas.

María José Suárez en el aeropuerto | Gtres

Respecto a las fotografías juntos y a las especulaciones que se está haciendo sobre su vida sentimental, la modelo ha querido desmentir de una vez por todas cualquier tipo de rumor sobre una historia de amor: "¿Pero cómo que nos estamos conociendo, por favor? ¿Qué tontería es esa de que nos estamos conociendo si nos conocemos hace más de 20 años? Ay, de verdad. Yo no he dicho eso que no estamos conociendo… Eso es mentira".

Firme, con las ideas muy claras y poniendo punto final a los rumores, María José ha dejado bien claro que lo único que comparte con Iker Casillas es una bonita relación de amistad. Y así seguirá siendo.