María José Suárez despista al confesar que no ha viajado sola a Mallorca: "Me hacía mucha ilusión"

Como cada año, la Copa del Rey de Vela ha reunido a numerosos rostros conocidos en Mallorca. Y uno de los más destacados ha sido el de María José Suárez, que sigue en el foco mediático tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y las múltiples polémicas que han rodeado en estas semanas al jinete.

De regreso a la vida pública, la modelo ha confesado lo feliz que le hace volver a estar en este evento al que acudió por última vez hace 28 años: "Vine en el año 96, cuando fui Miss España. Vine invitada también a conocer la regata y desde entonces no he vuelto a venir", ha explicado para los micrófonos de Europa Press.

María José Suárez en la fiesta de la final de la Copa del Rey de Vela | Gtres

Pero ha vuelto y completamente renovada. Pues, lo cierto es que su vida ha dado un giro de 180 grados cuando menos lo esperaba. Esta ruptura tan polémica le ha hecho refugiarse en el trabajo más que nunca y apoyarse en su círculo más cercano. No tiene intención alguna de volver a echar la vista atrás, pero sí de apuntarse a todos los planes que le propongan: "Me hacía mucha ilusión. No hay que esperar otros 28 años". ¿Con quién ha venido esta vez María José?

María José Suárez en Mallorca | Instagram

Aunque pensábamos que la modelo había viajado hasta la isla sola para afrontar compromisos profesionales y disfrutar de unos días de desconexión, ha llamado especialmente la atención su desmentido: "Bueno, sola no vengo, lo que pasa es que vengo sola al photocall". Una respuesta entre risas que ha despistados por completo. Pues, después de confesar estar pasando "mucho calor", al ser preguntada por los amores de verano no ha podido evitar soltar una carcajada y despedirse de los medios de comunicación con un beso.

Se desconoce en qué punto se encuentra la vida sentimental de María José, pero lo único cierto es que se la ve mejor que nunca y resurgiendo de sus cenizas.