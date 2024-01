María Castro se sorprende por cómo está creciendo su barriguita en este tercer embarazo: "Cuanto más la veo más me impresiona"

A finales de marzo, se espera que María Castro dé a luz a su tercera hija mediante una cesárea que estará programada para la semana 37. Al tratarse de la tercera vez que se somete a una cesárea, la cicatriz corre riesgo de abrirse con más facilidad debido a la tirantez del embarazo, por lo que la solución es programar el parto.

Pero, aunque este proceso ya lo ha vivido anteriormente hasta en dos ocasiones, la actriz no deja de sorprenderse con este embarazo, que ha sido completamente diferente a los anteriores. Y no solo porque quiere que se termine ya y poder disfrutar de la que ha confesado que será su última hija, sino también por lo rápido que está creciendo su tripita de embarazada: "Cuanto más la veo más me impresiona".

Junto a estas palabras, María ha compartido una nueva fotografía de su actual estado en la que se aprecia su avanzado embarazo. Tal y como ha explicado, la captó su marido mientras ella hablaba por sus "dos pilares", su madre y su hermana. "Aunque es una foto cotidiana, sin aparentemente nada que destacar, a mí me destaca, me alucina la barriga", ha sentenciado.

La actriz ha explicado que la barriga de embarazada ya forma parte de su vida y que, aunque crezca con el paso del tiempo, es algo a lo que se ha acostumbrado: "Como la llevo encima no soy tan consciente de lo que abulta hacia delante". En 11 semanas, la actriz dará la bienvenida a la nueva alegría de su casa, una cuenta atrás que está calculando según las festividades: San Valentín, carnaval, fallas, Semana Santa…

"Bueno, sea como fuera, algo crece y late en mi interior, y no puedo dejar de estar MÁS agradecida a la vida por el nuevo milagro, y a Jose por dejarse convencer", ha sentenciado con cierto toque de humor. Y es que, cada vez queda menos para que la pareja se convierta en la familia numerosa que siempre han soñado ser: "Qué ganas. Y qué nervios".