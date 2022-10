María Castro, en shock al conocer a una chica que podría ser su "doble"

María Castro siempre está de arriba abajo, pues esta actriz no para de trabajar y también de disfrutar de sus dos pequeñas. Y es que entre viaje y viaje siempre hay algo sorprendente que tiene para contar.

En esta ocasión, estaba en tren de camino a Noaín, Navarra, cuando ha conocido a una chica que, contra todo pronóstico, podría ser su "doble".

El parecido es tal entre las dos que hasta a María Castro le ha sorprendido: "A ver me está pasando una cosa. Muchas veces se me acerca gente y me dice 'oye, que me dicen que me parezco a ti'", ha contado a sus más de 700 mil seguidores en Instagram.

Y es que la actriz no suele encontrar parecido con quien se le acerca, pero esta vez algo ha sido diferente: "Yo no lo veo, pero esta vez sí".

La reacción de María Castro al conocer a su "doble"

Con un "mi doble en Noaín" ha girado la cámara y ha enseñado a la chica en cuestión. La joven tiene el mismo corte de pelo y es que sus rasgos también son muy similares a los de la actriz.

La chica, de la cual no se ha dicho el nombre, ha dicho que se parece a la actriz "un poquito", pero María Castro ha recalcado que el parecido es increíble porque hasta a ella le sorprende: "Me está dando muchísima impresión".

Al cabo de un rato, ya desde su escenario por unos momentos, la actriz ha indagado más en el asunto, pues no se ha visto solo reflejada físicamente: "Era la risa, la forma de expresarse, la mirada y es profe de educación física".

Sin duda, el parecido es asombroso y si algo nos ha quedado claro es que María sí sabe ganarse a su público, pues no le han faltado los piropos para su "doble": "Y es más guapa".

