El aviso de María Castro sobre dejar de dar el pecho: "Ojo con los yo nunca"

María Castro es una actriz de calibre, pero, sobre todo, es una mamá comprometida y un modelo a seguir para muchos de sus seguidores.

Y es que ha pasado todo el verano "conciliando", como ella bien ha apuntado, pues ha estado sacando adelante sus proyectos en el set mientras cuidaba a sus dos pequeñas, Maia y Olivia.

A la actriz le gusta compartir todos esos pequeños momentos con sus seguidores, además de darles consejos muy útiles para aquellos que se enfrenten a la maternidad o también sobre cómo seguir disfrutando en pareja de los pequeños momentos.

Ahora, ha compartido una reflexión de lo más sorprendente, pues ni ella misma esperaba su reacción casi dos años después del nacimiento de Oli.

La confesión de María Castro

Ha sido este sábado cuando ha subido una foto dando el pecho en bikini a su pequeño retoño, pero esta vez sorprendía a todos por otro detalle: ha cambiado de opinión.

Según contaba la actriz, ella era de las que decía que no se veía dando de "mamar con dos años cumplidos y ya muelas". Sin embargo, la pequeña Oli le ha enseñado que es "cosa de dos".

Así, por ahora no se pone fecha a dejar de darle el pecho a su pequeña porque según ella será "hasta que una de las dos no quiera o hasta que una de las dos no pueda".

Eso sí, advierte a sus seguidores que por mucho que se marquen "metas" a largo plazo, lo que prima es el presente.

Es más, hay que tener "ojo con los 'yo nunca nunca'" porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe.

