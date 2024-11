Aitana ayuda anónimamente a los pueblos de Valencia tras la DANA: así lo ha contado uno de los vecinos

Cuando una DANA devastadora golpeó Valencia, dejando a su paso más de 200 fallecidos y varias localidades sumergidas en barro, la ola de solidaridad no tardó en llegar. Desde ayuda de organizaciones no gubernamentales hasta manos vecinas, todos han aportado algo para los afectados.

Entre los héroes anónimos ha destacado Aitana, quien desde la privacidad y la discreción ha demostrado su apoyo a los pueblos arrasados. No obstante, el vecino de Catarroja con quien ha estado en contacto, Julio Braceli, ha decidido romper su anonimato para agradecer públicamente su enorme gesto.

Así ha ayudado Aitana a los afectados por la DANA en Valencia

Todo comenzó cuando Braceli, desde su cuenta divulgativa, difundió un video pidiendo ayuda tras la catástrofe. Antes de volverse viral, Aitana fue una de las primeras personas en contactarlo. "Todos los días me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella", relata emocionado.

Pero su compromiso fue más allá de las palabras; su primo, que tiene una empresa de reformas, se ha implicado personalmente en las labores de reconstrucción, ofreciendo apoyo logístico e incluso organizando un equipo de trabajo para mejorar la situación en los pueblos. "Y nadie se ha enterado", subraya Braceli.

En cuanto a la ayuda que ha ofrecido directamente la artista, este hombre valenciano destaca que "ha dado una gran difusión y está ayudando a un montón de pueblos a que llegue mucha información y a conectarlos con posibles soluciones a problemas, como el de las botas de agua, para el que ella ahora está intentando contactar con Decathlon".

La empatía y humildad de Aitana

Aitana ha demostrado que no solo es una de las artistas más grandes de nuestro país por su voz, sino también por su compromiso con causas como la de los valencianos. En su relato, Julio menciona que la ayuda de Aitana no se ha limitado a la difusión de información y conectar a personas; la cantante de Las Babys se ha encargado de hacerles llegar recursos vitales. "Hoy he tenido la suerte de descargar un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad de los que necesitamos ahora y ella no quería que se sepa", explica Julio Braceli en su vídeo.

Finalmente, reitera que si ha roto el anonimato de Aitana ha sido porque ha ayudado "desde una empatía absoluta y con una gran humildad", y por eso ha visto necesario agradecérselo de este modo.

La respuesta de Aitana

"¡Julio! Nos vemos pronto. Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente en Catarroja, cada día al pie del cañón. ¡ENORME!", le ha escrito Aitana en los comentarios de la publicación. Una respuesta sencilla que confirma que Aitana tiene un gran corazón.

Esta muestra de generosidad y empatía ha sido muy aplaudida por sus fans, quienes han comentado la publicación emocionados por el gesto desinteresado de la artista con los vecinos de este municipio de la provincia de Valencia.