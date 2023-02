Mari Ángeles Quesada, mujer de Manuel Benítez, agradecida con Manuel Díaz 'El Cordobés' tras el reencuentro padre-hijo

Hace dos semanas vivimos un momento histórico en la vida de Manuel Díaz 'El Cordobés' gracias a la reconciliación con su padre, Manuel Benítez. Después de años luchando por ser reconocido públicamente por él y tener relación, ambos han conseguido llegar a un entendimiento y se dejaban ver ante los ojos de todo el mundo como un padre y un hijo de lo más felices por dejar a un lado sus diferencias.

Manuel Benítez nos confesaba hace unos días a las cámaras que todo ha ido "muy bien" y quiso destacar el corazón tan grande que tiene su hijo al haber dado una rueda de prensa para explicar cómo fue su reencuentro: "él no habló con la lengua, habló con lo que tiene dentro, con el corazón". Además, nos ha asegurado que "me tuvo el corazón en un puño".

Este fin de semana, hemos podido hablar en exclusiva con Mari Ángeles Quesada, pareja del torero y nos ha confesado que le parece "muy bien" que 'El Cordobés' haya dicho que es un ángel por lo bien que se ha portado con él en su reconciliación con su padre.

En cuanto a la otra hija del torero, Mari Ángeles Raigon, Mari Ángeles nos aseguraba que no pudo asistir al encuentro por motivos personales: "está cuidando a su madre en Barcelona, nos dio un disgusto porque fue justo cuando la llamaron, su madre estaba mal, y se tuvo que ir".

La pareja del diestro dejaba claro que siempre ha querido el bien para todos: "yo soy así, desde que nací, soy así, yo quiero que se lleve todo el mundo bien y además lo agradezco que lo hayan dicho, las personas que me conocen, desde que me conocen, lo saben también, con eso me quedo" y Manuel se deshacía en halagos hablando de ella: "es muy buena persona, trabajadora, muy buena madre, tiene mucho mérito".