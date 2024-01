Mari Ángeles Grajal impacta al revelar su operación "casi a vida o muerte": "Era gravísimo"

Mari Ángeles Grajal estuvo a punto de morir estas Navidades tal y como ha desvelado. La historia finalmente quedó en un susto y varios días en el hospital para la mujer del fallecido Jaime Ostos.

Lo ha contado en una entrevista para ABC, en la que ha explicado algo que hasta hoy no había querido compartir. El suceso comenzó el día de Nochebuena, cuando fue ingresada para un bypass iliofemoral debido a una "insuficiencia circulatoria periférica en la pierna derecha", en sus palabras, "horrible".

Una operación que ella misma ha definido "casi a vida o muerte" en las Urgencias del Hospital de La Zarzuela y por la que tuvo que estar tres días en la UVI y otros tres en planta hasta que le dieron el alta.

"Desde el día 22 notaba que tenía poca sensibilidad en esa pierna, pero como había estado bailando en una zambomba navideña pensé que era del cansancio, pero cuando me llevaron a Urgencias en el Hospital de La Zarzuela el doctor Fontcuberta me dijo que tenía un dos por ciento de flujo. Imagínate. Era gravísimo. Me operaron inmediatamente", destacó al periódico.

Mari Ángeles Grajal | Gtres

"Hoy me creo que soy muy dura, como el Cid Campeador, pues ya estoy andando sobre todo por las mañanas aunque las tardes descanso", ha contado ya prácticamente recuperada.

Eso sí, la neumóloga ha confirmado también que ha dejado de fumar: "Ha sido asumir mucho en muy poco tiempo. Pero tengo que dar las gracias a mi hijo, a mi hermana y aPepe Gandía. Con ellos estoy superándolo todo", ha asegurado diciendo que tanto Jacobo Ostos como su pareja no se han movido de su lado.

Junto al impactante testimonio, la escritora no se ha replanteado dar un nuevo paso en el amor y ha confirmado que aún no quiere casarse con el empresario.