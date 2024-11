Margarita Vargas, orgullosa, habla de la presentación de su hija de 17 años en el Baile de Debutantes: "Le hace ilusión"

Eugenia de Borbón Vargas, hija mayor de Luis Alfonso de Borbón y de Margarita Vargas, será una de las jóvenes socialités que se presentará en sociedad el próximo 30 de noviembre en el exclusivo Baile de Debutantes de París en el hotel Sangri-La, junto a otros miembros de la realeza, la aristocracia, y las familias más influyentes de Europa.

Una puesta de largo de la que ha hablado muy emocionada la venezolana a Europa Press, que mostrando una vez más su solidaridad y completamente recuperada de la lesión en el hombro que ha paralizado buena parte de sus compromisos en los últimos meses, ha ejercido de voluntaria en el Rastrillo de Nuevo Futuro que se ha celebrado este fin de semana en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Margarita Vargas posando para la prensa | Gtres

"Está súper mayor, la verdad, me da una pena... No sé en qué momento creció. Pero bueno, muy bien, muy contenta" ha asegurado con una sonrisa, revelando que Eugenia, que tiene 17 años, está "muy contenta" ante su participación en el Baile de Debutantes: "Es algo que hizo su padre hace muchos años y a ella le hace ilusión. Está contenta y yo también".

Volcada completamente en sus cuatro hijos, Eugenia de 17 años, los mellizos Luis y Alfonso de 14 años, y el benjamín de la casa, Enrique, de 5, Margarita reconoce que está encantada con su familia numerosa, pero tiene claro que no repetirá la experiencia de la maternidad. "No, gracias. Me encantaría, pero me parece que se me pasó el arroz. Bueno, no, no. No, no, ya, ya, yo creo que ya está. Yo creo que cuatro es suficiente. Eso es para las jóvenes, yo ya... para tener niños no, estoy muy bien con cuatro, de verdad" ha apuntado con una gran sonrisa, asegurando que "yo ya he cumplido".

Margarita Vargas, en el Rastrillo Nuevo Futuro | Gtres

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la mujer de Luis Alfonso adelanta que entre sus planes está pasar unos días en Madrid, y también hacer algún viaje. "Pero sobre todo en familia, que es lo más importante" afirma, desvelando que aunque todavía "no sabemos dónde", seguro que verán a su suegra Carmen Martínez-Bordiú, que alejada del foco mediático reside en Cascais (Portugal) desde 2019. "Está fenomenal, muy contenta y muy guapa" ha asegurado.

Íntima amiga de Paloma Cuevas, Margarita se ha mostrado muy discreta respecto a los problemas de salud de Luis Miguel que le han obligado a posponer alguno de sus conciertos por América: "No sé, no me he enterado, hablamos de otras cosas" ha reconocido, dejando en el aire si la pareja pasará por el altar en 2025 como tanto se ha rumoreado. "No lo sé, pero ella está muy guapa, muy guapa" ha concluido.