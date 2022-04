Marc Ostarcevic, ex de Norma Duval, es operado a corazón abierto

Más información Marc Ostarcevic, dolido con sus hijos tras enterarse de la muerte de la madre de Norma Duval por la prensa

Momentos delicados para Marc Ostarcevic, la expareja de Norma Duval y padre de sus tres hijos, que ha tenido que someterse a una operación de corazón abierto para sustituir una válvula ártica, ubicada entre el ventrílocuo izquierdo y la aorta, que estaba dañada.

Lo cierto es que estos últimos años el que fuera todo un icono del baloncesto ha recibido varios varapalos con respecto a su salud. En 2019 tuvo que ser intervenido por un cáncer de próstata, del que aún tiene secuelas, y ahora hace frente a un nuevo contratiempo que le ha obligado a pasar por quirófano.

''Aún me cuesta creerlo. Me operaron el 6 de abril y dos días más tarde me mandaron para casa'', le ha confesado el de 81 años a la revista 'Semana' en exclusiva, quien cuenta que ''entré en el quirófano a las diez de la mañana y terminaron a las doce. Dos horas. Luego me llevaron a la sala de recuperación de la anestesia... y por la tarde ya me subieron a planta''.

Afortunadamente, el croata asegura que ''todo va mejor de lo previsto'' y que la recuperación va ''estupendamente''.

La intervención se llevó a cabo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla pues, tal y como el exjugador ha explicado a este mismo medio, ''era de los mejores de Europa'', así como tampoco ha dudado en agradecer ''a todo el equipo médico su gran profesionalidad''.

Ya en casa, Marc asegura que el tratamiento que está siguiendo tras la operación se basa en ''comprimidos y nada más''.

Un bache sobre el que los profesionales médicos le han explicado ''que está todo bien y que no me preocupe'' pero en el que no habría contado con el imprescindible apoyo de sus hijos pues, según apuntó 'La Razón', tan solo tendría relación con el mediano.

''Prefiero no contestar... Es un tema doloroso, entiéndelo. Mejor no digo nada'', se lamentaba al medio anteriormente citado al preguntarle sobre si los tres hijos que tuvo con la presentadora se han preocupado por su estado de salud.

