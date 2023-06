El "maravilloso día" que Georgina Rodríguez pasó junto a sus hijos en el pantano de San Juan en Madrid: "Picadura de avispa incluida"

Con la llegada del buen tiempo y el verano a la vuelta de la esquina, Georgina Rodríguez ha comenzado sus vacaciones junto a su familia. Y es que la influencer aprovechó el caluroso fin de semana para hacer con sus hijos un plan de lo más entretenido, se fueron a pasar el día al Pantano de San Juan, en Madrid.

Así lo ha compartido con sus más de 49 millones de seguidores en Instagram, donde normalmente suele publicar muchos de los ámbitos de su vida diaria. Gio ha subido a su perfil un carrusel de imágenes del gran día que pasó junto a sus hijos en el popular embalse madrileño: "Maravilloso día de pre cumple con mis chicos. Picadura de avispa incluida... A las mamás es a quien tiran más", explicó la modelo.

Una fotografías en las que se puede observar cómo Georgina y sus hijos pudieron disfrutar del Pantano de San Juan, el buen tiempo y una gran comida. Un maravilloso plan de sábado que se convirtió en una celebración pre cumple, y es que este domingo pasado ha sido el 13 cumpleaños del mayor de los hermanos, Cristiano Jr. por lo que la familia disfrutó unida antes de que Cris soplase las velas, y es que además en las imágenes podemos observar cómo su hijo se llevó al embalse a unos cuantos amigos con los que disfrutar del día.

Aunque todo no fue tan divertido, y es que la propia Gio cuenta en el pie de foto que durante el día le picó una avispa en la muñeca, algo que la influencer ha comunicado de forma divertida: "A las mamás es a quien tiran más". Un gran plan de sábado al que no pudo acudir Cristiano Ronaldo, ya que se encontraba con la selección portuguesa, pero no ha faltado su comentario en la publicación de Gio: "Mi amor", ha escrito a pesar de la distancia.

Y es que, para la pareja su familia es uno de los pilares más importantes en su vida, tal y como han demostrado varias veces. Gio siempre intenta buscar el bienestar de sus hijos, pero otro de sus pilares fundamentales es su hermana, Ivana, con quien ha vivido muchos momentos duros a lo largo de su vida.

Hace unas semanas, Ivana se graduó y la modelo compartió orgullosa el acto en su perfil de Instagram. Además le dedicó a su hermana unas bonitas palabras con las que recordó los duros momentos por los que pasaron durante su vida, así como cómo fueron sus comienzos en Madrid.