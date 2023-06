Georgina Rodríguez recuerda emocionada sus duros comienzos por la graduación de su hermana Ivana: "Un camino muy largo"

Para Georgina Rodríguez, su familia es uno de los pilares más importantes de su vida y así lo ha demostrado siempre, tanto en sus redes sociales, donde muestra su faceta más maternal, como en su docureality 'Soy Georgina', en el que en numerosas ocasiones se la ha visto junto a su hermana y sus hijos.

Ahora, tras unas semanas llenas de trabajo y compromisos profesionales, Gio ha viajado a Madrid para un gran evento familiar, y es que este fin de semana pasado la influencer acudió a la Universidad Autónoma de Madrid para asistir a la graduación de su hermana mayor, Ivana Rodríguez, quien ha finalizado sus estudios en psicología. Georgina y su hermana siempre han estado muy unidas, por lo que la bailarina no podía perderse un evento tan importante para ella.

Georgina ha querido compartir públicamente el bonito momento que vivió su hermana y además le ha dedicado unas sentidas palabras, en las que ha recordado ciertos momentos difíciles que han tenido que pasar a lo largo de su vida y los cuales han superado juntas: "Mi Shima licenciada. Aún recuerdo cuando te preparabas la selectividad y el día que recibiste la nota final. Tus comienzos en Madrid, tu material de estudios pagado a plazos, tus interminables días de trabajo, de universidad y las mil horas de metro, en el que de él hacías tu lugar de estudio y tu comedor. Ha sido un camino muy largo, en el que hemos vivido nuestros peores y mejores momentos de nuestra vida. Pero aquí seguimos unidas y venciendo. Una vez más has logrado lo que te propones. Qué orgullo de mujer y de hermana, seguiremos inspirándonos y sosteniéndonos por siempre. Te amo Gaviota", son las orgullosas palabras que ha adjuntado junto a un vídeo de la graduación en el que se puede observar a la influencer aplaudiendo mientras su hermana mayor recibe su diploma.

Georgina Rodríguez le dedica unas palabras a su hermana | Instagram

Un bonito gesto que para Ivana ha significado mucho, y es que las palabras que le ha dedicado su hermana pequeña, recordando aquellos duros momentos que tuvo que vivir para lograr llegar hasta este momento le han emocionado y así se lo ha hecho saber en la publicación: "Gracias, hermana. Me has hecho llorar, pero de emoción. Recordando lo duro que ha sido el camino para las 2 y lo afortunadas que somos hoy. Seguiremos luchando siempre juntas. Eres lo mejor de mi vida, ya lo sabes. La persona que más años me ha acompañado en la vida. Nuestro apoyo mutuo, en las buenas y en las malas. Seguiremos venciendo. Juntas. Siempre. Ojalá ser gaviotas de nuevo como de pequeñicas. Gracias por ayudarme SIEMPRE. Esta graduación también es tuya. Te la dedico. Te quiero hasta el infinito y más allá, Gaviota".