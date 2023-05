El comunicado de Dolores Aveiro tras ser acusada de utilizar brujería contra su nuera Georgina Rodríguez

Desde que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzaron a ser pareja, se ponía en entredicho la relación que existía entre la modelo y la madre de su novio, Dolores Aveiro. Con el paso de los años, los rumores sobre que entre ambas existía una mala relación eran cada vez mayores, y aunque Georgina nunca se ha pronunciado respecto a la relación que tiene con su suegra, Dolores si lo hizo, tras pasar el confinamiento junto a la bailarina y su hijo, la madre del futbolista dejó de seguir a la influencer en redes sociales, lo que aumentó los rumores de distanciamiento entre ambas, pero Dolores explicó mediante su perfil de Instagram que el 'unfollow' a su nuera fue por un error ya que no dominaba bien la red social y que ella no estaba enfrentada con nadie como se decía.

Con el paso de los años, y mientras Cristiano y Georgina continuaban afianzando su relación con la llegada de sus hijos, seguían surgiendo rumores sobre lo poco que se fiaría Dolores de las verdaderas intenciones de la modelo, incluso se llegó a filtrar que la madre del futbolista le aconsejó no casarse con ella.

Desde hace varias semanas, en la prensa portuguesa se ha comenzado a especular sobre una posible crisis entre Gio y Ronaldo, y a pesar de que el futbolista compartió una imagen con la influencer despejando así cualquier rumor, siguieron las especulaciones. La información sobre la crisis señalaba a Dolores Aveiro como la culpable principal, y la acusan de utilizar brujería para romper la relación de su hijo. Ante eso, la madre del futbolista ha decidido compartir un comunicado en el que explica que tomará medidas legales.

Dolores ha escrito: "COMUNICADO. Quiero comunicarme en mi nombre y en nombre de mi familia (familia Aveiro). Donde se incluye @georginagio esposa de mi hijo @cristiano, Rubina esposa de mi hijo Hugo, mi yerno Alexandre esposo de @katiaaveirooficial, mis 4 hijos yo y mis 11 nietos. Afirmo que hoy 16 de mayo 2023 autoricé a mis abogados para limpiar mi buen nombre por mi familia y por lo que representan en mi vida. Una noticia fue publicada en un conocido periódico portugués (un periódico que en consecuencia usa y abusa del nombre de mi familia para promocionarse) esta noticia, falsa, calumnia y hasta macabra donde habla de actos horribles que posiblemente me habrían ordenado hacer para quitarle la felicidad a uno de mis hijos, esta calumnia es falsa, maliciosa e infundada... Mi buen nombre nunca será lanzado en público, nunca permitiré que una fuente tan anti profesional use mi nombre en vano. Voy a ir a las últimas consecuencias no sólo para protegerme a mí misma y a los míos, sino que también demostraré que las fuentes, palabras y escritos pronunciados hasta entonces, eran meramente perversos e infundados en absoluto. Agradezco a quienes me siguen y me respetan no sólo a mí y a los míos, presten especial atención a lo que se habla y escrito, hay ofensas gratis después de este tipo de noticias que duelen, lastiman y nos dejan atados de manos cuando se trata de nuestro bien más preciado que es la familia. Mis nietos, algunos de ellos ya leen y escuchen a la gente y a las críticas, y es por eso que no me rendiré hasta que este periódico demuestre todo lo que se escribió hoy. Gracias. Familia Aveiro"

Con este comunicado, Dolores ha desmentido cualquier información que la acusa de intentar romper la relación que mantienen Gio y Ronaldo. Hasta el momento, el deportista y la influencer no se han pronunciado, ni respecto a las acusación que ha sufrido Dolores ni sobre el comunicado que ha compartido, quien sí ha comentado en su publicación ha sido su hija Katia, que ha escrito: "No va a ser así...", mostrando apoyo a su madre.