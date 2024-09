Mar Flores, sobre cómo va a ser su nueva vida como abuela: "No sé lo que voy a sentir"

Completa en todos los ámbitos: así está ahora mismo la vida de Mar Flores. La modelo acaba de presentar su nueva colección cápsula junto a Malne, una serie de looks inspirados en los años 90 que lleva preparando varios meses. Pero, además de seguir cosechando éxitos en la moda, la madre de Carlo Costanzia está viviendo un momento muy bonito a nivel personal, pues pronto se convertirá en abuela.

Una nueva etapa que dará el pistoletazo de salida cuando nazca el bebé que esperan su hijo Carlo y Alejandra Rubio. Y, aunque ha querido mantener en todo momento la distancia respecto al tema y no entrar en detalles sobre la vida de su hijo, ha confesado cómo afronta esta etapa: "Una parte de ser mujer es tener hijos y que los hijos vuelvan a tener hijos. Entonces, es un proceso natural que yo he encajado de una manera natural y con la ilusión que toda mujer puede tener".

Mar Flores en la presentación de su nueva colección cápsula | Gtres

Con emoción e incertidumbre a partes iguales, Mar Flores ha desvelado que no puede hablar de ese momento por que no sabe cómo va a ser ni a vivir lo de ser abuela: "No tengo ni idea de lo que voy a sentir, así que ya te diré cuando lo sea".

Respecto a la pregunta de si le enviaría un vestido de su colección a su consuegra, Terelu Campos, ha intentado desviar la pregunta y no abordar temas familiares: "Pues no sé si se pueden enviar vestidos a las personas, pero estarán disponibles en la web, y cualquier mujer que quiera usarlos, pues los puede comprar". Eso sí, a su nuera Alejandra sí le regalaría uno: "Encantada, yo se lo mando encantada".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Sevilla | Gtres

Desde que salió a la luz esta historia de amor y el posterior embarazo de la nieta de María Teresa Campos, se ha especulado con que Mar no estaría de acuerdo con este giro de los acontecimientos. Unos rumores que ella misma ha desmentido, dejando claro que lo único importante para ella es la felicidad de los suyos: "Si mis hijos están felices, yo soy feliz, la verdad. Creo que los que tienen que estar felices son ellos y yo los veo muy bien, así que poco más te quiero decir, y no soy portavoz de ellos".