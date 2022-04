Manu Tenorio habla claro sobre cuál es su verdadera relación con Rosa López tras sus controvertidas declaraciones

¡Manu Tenorio está de celebración! El cantante cumple este viernes 1 de abril 47 años. Un día de lo más especial por partida doble pues, en una de las salas más conocidas de Madrid, hoy también ha presentado su nuevo disco, 'La verdad', con el cual celebra sus 20 años en el mundo de la música.

Un momento único donde las cámaras de 'Europa Press' también han aprovechado para preguntarle por sus controveridas declaraciones tras la entrevista que Rosa López concedió al programa de Jordi Évole, 'Lo de Évole', entre las que destacaba ''que al final cada uno cuenta la película según le ha ido'' o que ''tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista''.

Completamente consciente de la repercusión y el revuelo que generaron, Manu asegura que su relación con la de Granada ''es impecable'' y que ''se tergiversaron'' sus palabras.

En cuanto a si han tenido una conversación tras la mediática entrevista, el andaluz explica: ''Yo le mandé mensajes y me dijo no te preocupes pero yo lo que veo es que vi la entrevista y yo la Rosa que vi reflejada en la entrevista no tiene nada que ver con la Rosa que yo conozco ahora, es una Rosa del pasado. Yo conozco a una tía emprendedora, que se supera día a día, que trabaja muy duro, una tía con muchos sueños. A mí también me tomó en su día el pelo algún gestor que otro''.

Y hace hincapié en que a él también le han engañado y compara la situación: ''Esto es como si llevas el coche al mecánico, si a ti te dicen, eso es la junta de culata, te lo crees, no eres mecánico. A mí me pasó algo parecido con las declaraciones que me hicieron mal y después me multaron''.

Tenorio asegura que ''yo también he pasado momentos muy duros'' y añade que ''después de un momento súper ácido en aquella primera etapa, después también vivimos etapas muy duras, yo también''.

Pese a lo que se ha dicho sobre su amistad en las últimas semanas, el cantante afirma que ''por supuesto'' su relación ''es fantástica''.

Al preguntarle por la futura boda de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas, el artista reconoce que ''con ella hace tiempo que no hablo'' y que sabe ''que le va muy bien'', una sensación con la que se queda y que le hace feliz.

Sobre su relación con esta última, Manu Tenorio confiesa que no existe una mala relación entre ambos: ''No, para nada, pero es una chica que ahora mismo está trabajando muchísimo y obviamente cuando uno trabaja mucho el tiempo que tiene lo necesita para descansar con su familia y recuperar fuerzas. Esta profesión desgasta mucho'', y añade que ''por supuesto'' que le encantaría ir a la boda.

Además, no ha querido pasar la oportunidad de recordar a su gran amigo, Álex Casademunt: ''Nosotros el primer concierto que dimos inaugurando esta gira fue en Barcelona y fue muy bien, aquel concierto que fue en su casa, en su tierra, en su ciudad, se lo dedicamos a él y este también. Él siempre está entre nosotros y tenemos la asignatura pendiente de hacerle ese homenaje''.

Seguro que te interesa...

Manu Tenorio habla por primera vez sobre la polémica del concierto de Álex Casademunt